Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 47χρονος έχασε τη ζωή του την επομένη του δυστυχήματος και ένας 55χρονος υπέκυψε στα τραύματά του

26 Δεκ. 2025 19:56
Pelop News

Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Ο πρώτος θάνατος καταγράφηκε την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος και αφορά 47χρονο εργαζόμενο. Ο δεύτερος νεκρός είναι 55 ετών και υπέκυψε στα τραύματά του μετά από νοσηλεία με σοβαρά εγκαύματα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFDT στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η έκρηξη έγινε σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου, το οποίο απασχολεί περίπου 570 εργαζόμενους. Ακολούθησε πυρκαγιά σε κτίριο έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο διευθυντής του εργοστασίου, Ζαν-Πιερ Λερά, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου σε πειραματικό χώρο.

Η Εισαγγελία της Λυών έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για σωματικές βλάβες και ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και τυχόν ευθύνες.

