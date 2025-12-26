Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών, όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Ο πρώτος θάνατος καταγράφηκε την επόμενη ημέρα του δυστυχήματος και αφορά 47χρονο εργαζόμενο. Ο δεύτερος νεκρός είναι 55 ετών και υπέκυψε στα τραύματά του μετά από νοσηλεία με σοβαρά εγκαύματα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFDT στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η έκρηξη έγινε σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου, το οποίο απασχολεί περίπου 570 εργαζόμενους. Ακολούθησε πυρκαγιά σε κτίριο έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

🔴🇫🇷FLASH INFO – Vidéo de l’explosion du laboratoire du site Elkem Silicones à Saint-Fons (Rhône) qui a fait quatre blessés, dont deux graves. #SaintFons #Rhone pic.twitter.com/0VqNCjcWyt — Media Express (@media_express_e) December 22, 2025

Ο διευθυντής του εργοστασίου, Ζαν-Πιερ Λερά, είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου σε πειραματικό χώρο.

Η Εισαγγελία της Λυών έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για σωματικές βλάβες και ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και τυχόν ευθύνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



