ΔΥΠΑ: Επέκταση της περιόδου υλοποίησης του κοινωνικού τουρισμού

Η ΔΥΠΑ επεκτείνει τη διάρκεια του κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους έως 30 Ιουνίου 2026.

ΔΥΠΑ: Επέκταση της περιόδου υλοποίησης του κοινωνικού τουρισμού
03 Δεκ. 2025 23:23
Pelop News

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους περιόδου 2025–2026, από 12 σε 13 μήνες. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πραγματοποίηση των διακοπών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2026.

Η επέκταση διευκολύνει τον οικογενειακό προγραμματισμό και ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, επιτρέποντας στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις επιταγές διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Διανυκτερεύσεις και ειδικές περιοχές

  • Γενικά: Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

  • Δωρεάν διανυκτερεύσεις:

    • Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος: έως 10 διανυκτερεύσεις

    • Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Έβρος: έως 12 διανυκτερεύσεις

Αυξημένες επιδοτήσεις

  • +20% για μήνα αιχμής Αύγουστο, Χριστούγεννα (15.12.2025–14.01.2026) και Πάσχα (03.04.2026–19.04.2026).

  • Στις περιοχές Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

  • Επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους.

  • Άτομα με Αναπηρία: ακτοπλοϊκά δωρεάν.

Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα και τους παρόχους στο dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

