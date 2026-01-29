ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση έως 17.500 ευρώ για ανέργους που θέλουν να ξεκινήσουν επιχείρηση, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας ενεργοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δίνοντας τη δυνατότητα σε άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών να λάβουν επιχορήγηση έως 17.500 ευρώ για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης.

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και αποσκοπεί στην ουσιαστική ένταξή τους στην οικονομική δραστηριότητα, μέσω της ίδρυσης βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Προϋπόθεση αποτελεί η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την υποβολή της αίτησης και εντός 125 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 2.114 νέοι άνεργοι. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, καθώς και στη συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στον επιχειρηματικό τομέα.

Πώς καταβάλλεται η επιχορήγηση

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς και πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης:

4.700 ευρώ μετά την έναρξη της δραστηριότητας

6.400 ευρώ μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας

6.400 ευρώ με την ολοκλήρωση των 12 μηνών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), συνοδευόμενες από αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογείται με βάση τη βιωσιμότητα και τον ρεαλισμό του.

