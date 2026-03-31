ΔΥΠΑ: Τη Μ. Τρίτη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

31 Μαρ. 2026 10:55
Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» σε όλη την επικράτεια, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ:
• Άτομα με Αναπηρία
• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
• Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
• Αποφυλακισμένα άτομα
• Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
• Διεμφυλικά πρόσωπα
• Θύματα εμπορίας ανθρώπων
• Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
• Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των
• ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών
• εργοδοτικών εισφορών
• Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
• Επιδόματος αδείας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51.324.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

