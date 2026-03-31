ΔΥΠΑ: Τη Μ. Τρίτη λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» σε όλη την επικράτεια, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ:

• Άτομα με Αναπηρία

• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας

• Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης

• Αποφυλακισμένα άτομα

• Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

• Διεμφυλικά πρόσωπα

• Θύματα εμπορίας ανθρώπων

• Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

• Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των

• ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών

• εργοδοτικών εισφορών

• Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

• Επιδόματος αδείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 51.324.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



