Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί

29 Μαρ. 2026 10:38
Pelop News

Η καθημερινή φροντίδα του εντέρου μπορεί να ξεκινάει με το πιο απλό γιατροσόφι: ένα ποτήρι ζεστό νερό κάθε πρωί, αμέσως μετά το ξύπνημα. Η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στην ενυδάτωση. Το ζεστό νερό ενεργοποιεί τον πεπτικό μηχανισμό, ενισχύει την κινητικότητα του εντέρου και βοηθά στην αποβολή τοξινών, όπως επισημαίνει η Mayo Clinic.

Μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο Gastroenterology Nursing το 2016 δείχνουν ότι η κατανάλωση ζεστού νερού με άδειο στομάχι είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας σε σύγκριση με το κρύο νερό. Όπως αναφέρει η Δρ. Elena A. Ivanina, η πόση νερού σε θερμοκρασία 2°C μπορεί να μειώσει τις γαστρικές συσπάσεις, ενώ νερό μεταξύ 50 και 70°C υποστηρίζει την κινητικότητα του εντέρου.

Οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνουμε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό ημερησίως, με 2 έως 4 επιπλέον ποτήρια σε περιπτώσεις έντονης δυσκοιλιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της κλινικής Cleveland και μελέτες όπως αυτή του PLOS One.

Ωστόσο, το νερό από μόνο του δεν αρκεί. Η ισορροπία έρχεται με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης, οι οποίες συνεργούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου.

Για όσους βρίσκουν βαρετό το σκέτο νερό, η προσθήκη λεμονιού ή λάιμ είναι μια καλή επιλογή. Το κιτρικό οξύ και η βιταμίνη C συμβάλλουν στην πέψη και στην καθαριότητα του εντέρου, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της πρωινής ρουτίνας.

Ένα ποτήρι ζεστό νερό κάθε πρωί, σε συνδυασμό με επαρκή φυτικές ίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποτελεί έναν απλό και ασφαλή τρόπο για να ξεκινάει κανείς την ημέρα του με «ενεργό» έντερο και καλύτερη πέψη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ