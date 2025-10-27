Δυτική Αχαΐα: Ετοιμάζουν μαζικό τάφο για την ευλογιά – Έντονη αντίδραση από τον Δήμο

Με έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία υποδέχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ορίσει έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χώρο ταφής νεκρών ζώων, προερχόμενων από εστίες ευλογιάς, εντός των διοικητικών του ορίων. Η απόφαση ελήφθη παρά την κατηγορηματική άρνηση του δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, στην πρόσφατη σύσκεψη υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πρωτοψάλτη, όπου είχε γίνει αναφορά για το θέμα και παρά τις επανειλημμένες αντιρρήσεις του δήμου τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς προς όλες τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η επιλογή αφορά την τοποθεσία «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας, κοντά στον ΧΥΤΑ Φλόκα, και προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς –όπως επισημαίνεται από τον Δήμο– δεν διασφαλίζονται πλήρως οι προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, σε δήλωσή του κάνει λόγο για μια απαράδεκτη απόφαση που ελήφθη χωρίς τη συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. «Η περιοχή μας δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρο υποδοχής επικίνδυνων υπολειμμάτων και νεκρών ζώων, τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον» υπογραμμίζει ο ίδιος.

Για τον λόγο αυτό, ο δήμαρχος κάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σήμερα στις 7:30 μ.μ., με μοναδικό θέμα την αντίδραση του Δήμου στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εξέταση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, αφορά τον ορισμό δύο σημείων υγειονομικής ταφής νεκρών ζώων και ζωικών υποπροϊόντων από κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας:

@ Στην περιοχή «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (καλύπτοντας και εκτροφές της Ηλείας),

@ Και στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγίου Συμεώνος», πλησίον του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επικαλούμενη τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες υγειονομικής ταφής και ασφάλειας. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η διαδικασία θανάτωσης, μεταφοράς και ταφής των ζώων θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία κτηνιάτρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι κλειστά, απολύτως στεγανά και απολυμασμένα πριν και μετά από κάθε δρομολόγιο, ενώ η μεταφορά θα γίνεται απευθείας από τις εκτροφές προς τον χώρο ταφής χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι τοπικές αρχές και κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες στην υδροφορία, στην αγροτική παραγωγή και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο Δήμος προτίθεται να εξετάσει κάθε νομικό και διοικητικό μέσο για να ανακληθεί η απόφαση, επιμένοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

