Δυτική Αχαΐα: Ξήλωσαν παράνομες συνδέσεις ρεύματος, 11 συλλήψεις

Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έντεκα ημεδαπών, δέκα ανδρών και μίας γυναίκας, για υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχείρηση έγινε με τη συμμετοχή αστυνομικών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, την Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, την ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικής Αχαΐας και το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έλεγχο που έγινε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις κατοικίες τους, παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία παροχής και χωρίς να πληρώνουν για την κατανάλωση ρεύματος.

Πώς διαπιστώθηκε η παράνομη ηλεκτροδότηση

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, οι εμπλεκόμενοι είχαν τοποθετήσει καλώδιο απευθείας από στύλο του δικτύου ηλεκτροδότησης, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ρεύμα για τα σπίτια τους χωρίς να μεσολαβεί νόμιμη σύνδεση και χωρίς να καταβάλλεται το σχετικό αντίτιμο.

Το εύρημα αυτό οδήγησε στη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος και των έντεκα συλληφθέντων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για αδίκημα που απασχολεί συχνά τις αρχές, καθώς η παράνομη παρέμβαση στο δίκτυο δεν συνδέεται μόνο με οικονομική ζημία, αλλά και με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αχαΐα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πολλών υπηρεσιών, γεγονός που δείχνει και την έκταση του ελέγχου που οργανώθηκε στην περιοχή. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί διαφορετικών μονάδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στις τεχνικές διαπιστώσεις σχετικά με τον τρόπο ηλεκτροδότησης των οικιών. Μέσα από τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε ότι οι συνδέσεις είχαν γίνει παράνομα, με απευθείας παρέμβαση στο δίκτυο.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι έντεκα συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων.

Η νέα αυτή υπόθεση στη Δυτική Αχαΐα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ένα φαινόμενο που προκαλεί επιβάρυνση στο δίκτυο, οικονομική απώλεια και αυξημένους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν οι παρεμβάσεις γίνονται χωρίς καμία τεχνική ασφάλεια.

