Δυτική Ελλάδα: Νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, που εντοπίστηκαν, τα μέτρα της Περιφέρειας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ενημερώνουν ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και 15 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

• 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

• 2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα

• 479.821 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Παράλληλα, για την περίοδο 09–15 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

• Αιτωλοακαρνανίας: 2

• Αχαΐας: 1

• Ηλείας: 3

• Καβάλας: 1

• Ξάνθης: 2

• Ροδόπης: 1

• Σερρών: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας καιΚτηνιατρικής ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και όλους τους αγρότες που διακινούν ζωοτροφές ότι, μετά από τελευταία σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης τηςευλογιάς των αιγοπροβάτων, η διακίνηση ζωοτροφών θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αναλυτικά:

Όλοι όσοι διακινούν ζωοτροφές που προορίζονται ή δύνανται να καταλήξουν σε

αιγοπρόβατα, χρησιμοποιούν δικά τους οχήματα ή μεταφορική εταιρεία και

αποστέλλουν ζωοτροφές εντός ή εκτός Περιφερειακής Ενότητας, υποχρεούνται:

-Να τηρούν έντυπο πρόγραμμα απολυμάνσεων του οχήματος, που πρέπει

να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο, στο οποίο να αναγράφονται

υποχρεωτικά η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος απολύμανσης και το

απολυμαντικό που χρησιμοποιήθηκε.

-Να διαθέτουν παραστατικά αγοράς απολυμαντικών. Σε περίπτωση

μεταφορικής εταιρείας, φωτοτυπία των παραστατικών πρέπει να φέρει και

ο οδηγός.

-Να περνούν από τους απολυμαντικούς σταθμούς της Περιφέρειας και να

διαθέτουν σχετική βεβαίωση διέλευσης την ίδια ημέρα της διακίνησης, η

οποία τηρείται στο όχημα και στην επιχείρηση

Όπου δεν λειτουργεί απολυμαντικός σταθμός ή η διακίνηση γίνεται εκτός ωραρίου, ο έλεγχος γίνεται με βάση το έντυπο πρόγραμμα απολυμάνσεων και τα παραστατικά

αγοράς απολυμαντικών.

Τονίζεται ότι η διακίνηση ζωοτροφών από τοποθεσίες όπου διατηρούνται

αιγοπρόβατα.

Οι έλεγχοι των Εποπτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, καθώς και των αστυνομικών

αρχών θα είναι συνεχείς.

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων είναι κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας.

