Δυτική Ελλάδα: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τσουρέκι από την αγορά

Ανακαλείται τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού, μετά από ελέγχους της  Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ.

12 Νοέ. 2025 10:39
Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των
Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε
δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα
φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού» με ημερομηνία ανάλωσης κατά
προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας
καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για
λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ που εδρεύει στην ΒΙΠΑ Μαρκοπούλου
Μεσογαίας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του
Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς στο ανωτέρω δείγμα διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης
παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί
έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
