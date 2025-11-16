Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές προβλέπει ο Θ. Κολυδάς μεγάλα ύψη βροχής

Συναγερμός λόγω της πρόβλεψης του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για την Τρίτη και την Τετάρτη σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως στα βορειοδυτικά, λόγω προβλέψεων για μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Κολυδά στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), παρότι δεν αναμένεται «χειμωνιάτικο» σκηνικό τις επόμενες ημέρες, το επικρατούν νοτιοδυτικό ρεύμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας ευνοεί έντονα φαινόμενα.

Η προσοχή της Πολιτικής Προστασίας και των κατοίκων πρέπει να στραφεί στο διήμερο Τρίτης-Τετάρτης στις ακόλουθες περιοχές: Βόρειο Ιόνιο

Ήπειρος

Στις περιοχές αυτές αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

