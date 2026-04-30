Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ημέρες κινδύνου πυρκαγιάς

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2026, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί τις περιοχές απαγόρευσης της κυκλοφορίας και διαμονής εκδρομέων (εθνικοί δρυμοί, δάση και ευπαθείς περιοχές) των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Οι σχετικές αποφάσεις εκδόθηκαν αντίστοιχα από τους Αντιπεριφερειάρχες των ΠΕ Θ. Μαυρομμάτη, Φ. Ζαϊμη και Ν. Κοροβέση.

Σημειώνεται πως οι αποφάσεις απαγόρευσης ενεργοποιούνται αυτόματα και προληπτικά κατά τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 4 και 5 του ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και από ώρες, 21:00 έως 06:00.

Οι περιοχές απαγόρευσης, είναι οι εξής:

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Πευκοδάσος Αγίου Συμεών Δασύλλιο Οινιαδών Δάσος Φράξου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δασύλλιο Αγίου Χριστοφόρου Δασύλλιο Παραβόλας Δασύλλιο Θέρμου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Από την πλατεία Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι τον Περιφερειακό Δρόμο Ναυπάκτου

Π.Ε. Αχαΐας:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δάσος Στροφυλιάς από θέσεις: α) Δένδρο

β) Γεφυράκι

γ) Αγριλίτσα προς Κουνουπέλι Δάσος Κομποβουνίου α) Από Κώμη και άνω

β) Από Μιτόπολη και άνω Φιλοκάλι – Μαρίτσα – Άγιο Νικόλαο Σπάτων (Δάσος Μόβρης) Πευκόδασος Δασυλλίου του Δήμου Πατρέων & Πευκόδασος περιοχής Γηροκομείου Πευκοδάσος Καλλιθέας σε θέσεις: α) Από Γήπεδο και άνω

β) Από Δεξαμενή και άνω Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης. (Δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες) Από Άγιο Κων/νο προς Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη) Δασικοί δρόμοι Πευκοδάσους πέριξ των οικισμών Κυπαρισσίου και Αγίου Δημητρίου, αριστερά και δεξιά του ασφάλτινου δρόμου Κριθαράκια – Αλεποχωρίου Δάσος Καρκαλός Άνω Καστριτσίου σε θέσεις Μοχλός – Χάραδρος – Πασχαλιάνοι – Αγ. Παρασκευή – Γεφύρι Σώφαινας-Μοχλός Ιππικός Όμιλος Πλατανιού έως Άνω Καστρίτσι Πόρτες, άνωθεν του χωριού από διασταύρωση προς Κεφαλόβρυσο Από Οικισμό Σαρκουνά Ζήριας μέχρι Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας θέση Αετολίθι Χρούτσα – Μενελού – Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια) Χρούτσα – Λυκοχωρός – Πυροφυλάκιο Προφήτης Ηλίας (Ζήρια) Παναγοπούλα (από Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών) – Άνω Ζήρια Τσαπουρνιά – Λάπατα (Δάσος Ελάτης) Δρέπανο – Άγιος Γεώργιος – Ανεμοδούρι (Καϊμακά)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Σταχτόλακκα – Κάτω Λουσοί Στρογγυλή Λάκκα – Εικόνισμα (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων) Λαδοπόταμος – Κρύα Βρύση – Σούβαρδο – Στόλο Αγία Λαύρα – Βερβερίκη (μέσα στο Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων) Σούβαρδο – Κρύα Βρύση (Δάσος Ελάτης) Χαλίκι – Νησί Προφτέσι – Κυνηγού Διάσελο (Δάσος Ελάτης) Από Άρμπουνα – Έλατος – Αράχωβα (Δάσος Ελάτης) Βλασία – Γεράκι (Δάσος Ελάτης) Προφήτης Ηλίας – Σαϊτά (Λυκούρια – Δάσος Ελάτης) Προφήτης Ηλίας – Κιάφα (Λυκούρια – Δάσος Ελάτης) Καστανοδάσος Κέρτεζης Κέρτεζη – Αγία Σωτήρα – Μάκωβα (Δάσος Ελάτης) Κέρτεζη – Αγία Σωτήρα – Κλούκοβα (Δάσος Ελάτης) Σφήνες – Κερασοβίκος (Ελατοδάσος Κούτελης-Μανεσίου) Νάσια – Σουληνάρι (Δρυοδάσος)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Δερβένι – Μαραθιάς – Φαράγγι Βουραϊκού Στις περιοχές: α) Φαράγγι Βουραϊκού – Κάστρο

β) Κάστρο-Τράπεζα

γ) Κάστρο-Καθολικό Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας – Ποροβίτσα Λίμνη Τσιβλού – Άνω Ποταμιά – Πέντε δένδρα – Ψαμιακό νερό Δασικός δρόμος προς δεξαμενή Δασαρχείου Αιγίου (από Αιγές) Χωριό Μοναστήρι – Αγροτοδασικός δρόμος Εκκλησία Αναλήψεως Άνω Ποταμιά – Κρύα Βρύση (Σούβαρδο) Ζαρούχλα – Περιθώρι (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης) Σόλος (Γκόλφως Βρύση) – Ριζανά – Κρυονέρι – Ζαρούχλα (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης) Ζαρούχλα – Άγιος Νικόλαος (Δάσος Ελάτης & Μαύρης Πεύκης) Καλόγριας Λάκκα – Κούτσουρα (περιοχή Κουνινά) Καλόγριας Λάκκα – Βρύση Κερασούλας (περιοχή τ.κ. Παρασκευής) Άγιοι Απόστολοι Πτέρης – Πέντε Βρύσες Μελισσιών Ι.Μ. Ταξιαρχών – Χριστιανική Ένωση (Κατασκηνώσεις)

Π.Ε. Ηλείας:

Στις δασικές περιοχές του ορεινού όγκου του όρου Φολόης, Λαμπείας, Μίνθης και Λαπίθα. Στις περιοχές: στο Δάσος Στροφυλιάς – Κουνουπελίου

στο Δάσος Καλλιθέας – Λιβαδακίου (Ζαχοβούνι)

από Δάσος Κατάκολου έως δάσος Σκαφιδιάς

στο Δάσος Θινών

στο Δάσος Δρούβα Αρχ. Ολυμπίας

στο Δάσος Επιταλίου – Αλφειούσας – Φράγμα Αλφειού

στο Δάσος Ράχες – Ανεμοχώρι – Καλλίκωμο

στο Δάσος Σμίλα και Στρέφι (Δρόμος ΤΟΕΒ από Καρούτες – Στρέφι)

στο Δάσος Πλουτοχωρίου

στο Δάσος Κρεστένων – Δάσος Σεφερλή – Κάτω Σαμικού – Κρουνοί

στο Δάσος Καλυβάκια – Μπάμπες – Σκιλλουντία – Γρύλος

στο Δάσος Νέδα – Φιγαλεία

στο Δάσος Μιράκα – Βασιλάκι – Νεμούτα – Φολόη – όρια Ν. Ηλείας

στο Δάσος Τ/Κ Κάστρου – Τ/Κ Κυλλήνης και Λουτρών Κυλλήνης (εγκαταστάσεις GRECOTEL)

στις Δασικές περιοχές των ποταμών Νέδα, Αλφειού, Πηνειού και Ερυμάνθου

στο Δάσος της Στροφυλιάς – Ζαχάρως

στο Δάσος Θολό

* Των απαγορεύσεων εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών και όσοι κινούνται σε εθνικούς, επαρχιακούς και ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους.

