Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά

Η πρόσφατη υπόθεση, όπου 17χρονος φέρεται να προμηθεύτηκε μικροποσότητα κάνναβης από δύο ενήλικες στην Πάτρα, έρχεται να επιβεβαιώσει μία τάση που καταγράφουν τους τελευταίους μήνες οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα.

Οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών στην Πάτρα, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα, πέρα από τη συστηματική προσπάθεια εξάρθρωσης οργανωμένων κυκλωμάτων, δίνουν πλέον ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των ανηλίκων, επιχειρώντας να περιορίσουν την πρόσβασή τους σε ναρκωτικές ουσίες και να εντοπίσουν έγκαιρα περιπτώσεις αγοραπωλησίας.

Στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν από λίγα 24ωρα, ο 17χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μικρή ποσότητα κάνναβης, την οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί από δύο άτομα, ηλικίας 20 και 25 ετών. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, βρέθηκαν περίπου 58 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, χρήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν για διακίνηση, ενώ ο ανήλικος για κατοχή και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μεμονωμένη. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην Αχαΐα, όπου ανήλικοι εμφανίζονται είτε ως χρήστες είτε ως εμπλεκόμενοι σε μικροδιακίνηση. Σε μία χαρακτηριστική υπόθεση στη Δυτική Αχαΐα, μαθητές Γυμνασίου εντοπίστηκαν να διακινούν και να κάνουν χρήση κάνναβης ακόμη και εντός σχολικού χώρου, με την αστυνομική έρευνα να οδηγεί σε συλλήψεις ανηλίκων, αλλά και γονέων για παραμέληση εποπτείας. Ανάλογες εικόνες προκύπτουν και εκτός Αχαΐας. Στη Ναύπακτο, αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση μικρού κυκλώματος διακίνησης, στο οποίο εμπλεκόταν και ανήλικος μαθητής, ο οποίος φέρεται να προμηθευόταν ποσότητες κάνναβης και άλλων ουσιών, με σκοπό να τις διαθέσει σε συνομηλίκους του. Σε άλλη περίπτωση στην ίδια περιοχή, διαπιστώθηκε ότι η διακίνηση είχε ως βασικό «στόχο» μαθητές, με ανήλικο να λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ προμηθευτών και νεαρών χρηστών.

Το κοινό στοιχείο στις περισσότερες υποθέσεις είναι οι μικρές ποσότητες, η χαμηλή αξία των συναλλαγών και η ευκολία με την οποία οι ανήλικοι αποκτούν πρόσβαση στις ουσίες. Παράλληλα, δεν λείπουν περιπτώσεις όπου τα ναρκωτικά αποκρύπτονται σε υπαίθριους χώρους, σχολεία, ή κοντά σε σημεία όπου κινούνται νέοι, γεγονός που διευκολύνει τη διάδοσή τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Δίωξη Ναρκωτικών Πατρών έχει προσαρμόσει τη δράση της, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στη σύλληψη διακινητών, αλλά και στον εντοπισμό των σημείων επαφής τους με ανηλίκους. Οι έλεγχοι γίνονται πιο στοχευμένοι, ενώ αξιοποιούνται πληροφορίες που οδηγούν σε παρεμβάσεις σε πρώιμο στάδιο, πριν δημιουργηθούν σταθερά δίκτυα ή παγιωθούν συμπεριφορές.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η κάνναβη παραμένει η πιο συχνή ουσία στις συγκεκριμένες υποθέσεις, κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας και του χαμηλού κόστους. Ωστόσο, η ανησυχία επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η ηλικία πρώτης επαφής με τα ναρκωτικά φαίνεται να μειώνεται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανήλικοι περνούν γρήγορα από τη χρήση στη διακίνηση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά αγγίζει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Για την τοπική Αστυνομία, η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα, με στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω διάχυση του φαινομένου και να περιοριστεί η έκθεσή τους σε ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη ζωή τους.

