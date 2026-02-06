e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό συντάξεων χηρείας, τι απαντά σε καταγγελίες του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων

Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας), απαντώντας σε πρόσφατες καταγγελίες του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) για δήθεν εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ο υπολογισμός των συντάξεων χηρείας διενεργείται με πλήρη τήρηση του ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που θεσπίστηκε με τον ν. 4387/2016 και συμπληρώθηκε με τον ν. 4611/2019. Οι δύο νόμοι εισήγαγαν κοινούς κανόνες για τη μεταβίβαση σύνταξης σε όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως του αρχικού ασφαλιστικού φορέα.

Ο Φορέας διευκρινίζει ότι οι ενστάσεις του ΕΝΔΙΣΥ δεν αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων, αλλά έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων – της τάξεως των δεκάδων – που προέρχονται από ειδική κατηγορία συνταξιούχων του Δημοσίου.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχει εκδοθεί απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα εφαρμόσει πλήρως και στο ακέραιο, σύμφωνα με τις θεσμικές του υποχρεώσεις.

Περιορισμένη χρονική και νομική εμβέλεια

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά αποκλειστικά θανάτους που συνέβησαν στο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του ν. 4387/2016 έως τον Μάιο του 2019, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4611/2019.

Ο e-ΕΦΚΑ υπογραμμίζει ότι πέρα από αυτό το συγκεκριμένο χρονικό και νομικό πεδίο δεν υπάρχει ζήτημα γενικευμένης λανθασμένης εφαρμογής της νομοθεσίας για τις συντάξεις χηρείας. Το ισχύον πλαίσιο, όπως αναφέρει, εφαρμόζεται ομοιόμορφα και με συνέπεια σε όλες τις υποθέσεις.

Στόχος των μεταρρυθμίσεων

Τέλος, ο Φορέας επαναλαμβάνει ότι οι αλλαγές των τελευταίων ετών στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων είχαν ως κεντρικό σκοπό την ίση μεταχείριση όλων των ασφαλισμένων, την κατάργηση παλαιότερων διακρίσεων μεταξύ ταμείων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων και διαφάνειας στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

