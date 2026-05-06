Σε νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού περνά ο e-ΕΦΚΑ, με την παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το νέο ΟΠΣ αποτελεί, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μια συνολική επανεκκίνηση του πληροφοριακού περιβάλλοντος του φορέα, καθώς αναβαθμίζει κρίσιμες λειτουργίες που αφορούν τις εισφορές, τον ασφαλιστικό χρόνο, τους ελέγχους, τις παροχές και την απονομή συντάξεων.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο ενιαίο, γρήγορο και αξιόπιστο σύστημα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Τι αλλάζει με το νέο ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δεν περιορίζεται σε μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση.

Στην πράξη, δημιουργεί τις βάσεις για ενιαία εφαρμογή των κανόνων ασφάλισης, ταχύτερη έκδοση συντάξεων, άμεση προσαρμογή σε κανονιστικές αλλαγές και καλύτερη διοικητική λειτουργία.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει την εισπραξιμότητα και να βελτιώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται και θα αξιοποιούνται μέσα από ένα πιο συνεκτικό ψηφιακό περιβάλλον.

Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα κοινωνικής ασφάλισης

Με το νέο ΟΠΣ, τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ ενοποιούνται σε ένα σύγχρονο και διαλειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Το σύστημα θα μπορεί να συνδέεται με κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών, περιορίζονται τα διοικητικά κενά και δημιουργείται ένα πιο σταθερό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων.

Η διαλειτουργικότητα θεωρείται κεντρικό στοιχείο της νέας λειτουργίας, καθώς επιτρέπει στον φορέα να έχει πιο πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για ασφαλισμένους, εργοδότες και υποχρεώσεις.

Τα οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ένα από τα βασικά οφέλη είναι η επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων, μέσα από ενιαίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες που περιορίζουν τις καθυστερήσεις.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση θα συμβάλει στην πιο ακριβή αποτύπωση των ασφαλιστικών δεδομένων και στην έγκαιρη καταγραφή των υποχρεώσεων των εργοδοτών.

Το νέο μητρώο εργοδοτών και η ψηφιακή διαχείριση της διακίνησης δικαιολογητικών αναμένεται επίσης να μειώσουν τη γραφειοκρατία, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Την ίδια στιγμή, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενισχύονται, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εισφορών και την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πανελλαδικός κύκλος ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του φορέα στην Πάτρα, στις 5 Μαΐου 2026.

Η παρουσίαση εντάσσεται σε κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο Κρήτης και η Λάρισα.

Αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Οι εκδηλώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διαβούλευσης και θεσμικής διαφάνειας.

Η συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, καθώς και λογιστών και φοροτεχνικών, αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας σε ένα σύνθετο και κρίσιμο έργο για την κοινωνική ασφάλιση.

Μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους

Το νέο ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Next Generation EU.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση θεσμικής και λειτουργικής ωριμότητας, με πιο ενιαίες διαδικασίες, καλύτερη τεχνολογική υποστήριξη και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Στο νέο περιβάλλον, ο e-ΕΦΚΑ επιδιώκει να ενισχύσει τη διοικητική του ικανότητα, να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων του και να προσφέρει πιο αξιόπιστες και διαφανείς υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.

