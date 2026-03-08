Εμπειρίες για τους Παίδες της ΝΕΠ στο 5ο Τουρνουά «Panda»

Η Παιδική ομάδα πόλο της ΝΕΠ συμμετείχε στο 5ο Τουρνουά «Panda» στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Αναμνηστική φωτογραφία από την παρουσία της ΝΕΠ στο 5ο Τουρνουά «Panda»
08 Μαρ. 2026 17:14
Η ομάδα των Παίδων Κ16 επιστρέφει στην Πάτρα από το 5ο Τουρνουά «Panda», που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, κατακτώντας την 8η θέση στη διοργάνωση.
Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΝΕΠ: «Μπορεί τα αποτελέσματα να μην ήταν αυτά που είχαν στο μυαλό τους, όμως αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Αντιμετώπισε δυνατούς αντιπάλους, πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό και δοκίμασε νέα στοιχεία στο παιχνίδι της, χτίζοντας εμπειρίες που θα τη δυναμώσουν στο πρωτάθλημα που ακολουθεί. Κάθε παιχνίδι ήταν ένα μάθημα και κάθε λεπτό στο νερό μια επένδυση για το μέλλον».

Τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων:
ΑΟΠ Φαλήρου-ΝΕΠ: 16-13
ΝΕΠ-ΝΟ Βουλιαγμένης: 9-15
Συνολικά γκολ:
Δ. Παπανίκος: 5
Α. Γιαουπάι: 8
Μ. Κούρτης: 1
Γ. Καρλέτσης: 1
Π. Καλύβας: 2
Κ. Γαλάνης: 4
Ι. Θεριακής: 1

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ καταλήγει ως εξής: «Πάνω απ΄ όλα, μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια, τη μαχητικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα. Το ταξίδι συνεχίζεται και είμαστε περήφανοι για εσάς! Ενα μεγάλο «ευχαριστώ» στον προπονητή Θανάση Κοντάκο, τον βοηθό προπονητή Ορφανό Παναγιώτη και τους εφόρους Θεόδωρο Παπανίκο και Μαρία Παπούλια για τη στήριξη και τη συνοδεία τους στην αποστολή. Με τέτοια καθοδήγηση και παρουσία δίπλα στα παιδιά, η ομάδα μόνο μπροστά μπορεί να κοιτάζει».

