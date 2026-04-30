Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Ανάγκη προσαρμογής για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

30 Απρ. 2026 16:37
Pelop News

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας αναφέρει:

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας επικροτεί την πάγια θέση  της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σχετικά με την ανάγκη μετάθεσης της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής.

Η προγραμματισμένη έναρξη εφαρμογής την 1η Μαΐου 2026 δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για πλήθος επιχειρήσεων, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί επαρκής χρόνος πιλοτικής προσαρμογής, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα.

Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Συλλόγου κ. Κατσιγιάννη Γεράσιμου με τη διοίκηση της ΕΣΕΕ, επιβεβαιώθηκε η κοινή αντίληψη για την ανάγκη μιας ομαλής και ρεαλιστικής μετάβασης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως επισημάνθηκε, η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει επαρκή χρόνο δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, ουσιαστική εκπαίδευση των επιχειρήσεων και των λογιστών, καθώς και πλήρη τεχνική ετοιμότητα των σχετικών ψηφιακών συστημάτων.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας στηρίζει το αίτημα για μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ Φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής στην 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε το διάστημα έως τότε να λειτουργήσει ως περίοδος προσαρμογής και εξοικείωσης για την αγορά.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη πρόβλεψης ειδικών ρυθμίσεων για κλάδους που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες εφαρμογής, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Ο Σύλλογος επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξή του στις πρωτοβουλίες ψηφιακού εκσυγχρονισμού, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία τους απαιτεί συνεργασία, ρεαλισμό και επαρκή προετοιμασία Σύλλογος παράλληλα παίρνει κ άλλες πρωτοβουλίες για ζητήματα επίκαιρα κ θα ανακοινωθούν άμεσα.

 

