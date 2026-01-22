«Έχουμε τα όπλα μας για την πρόκριση, δεν φοβόμαστε κανέναν!», ο Θοδωρής Βλάχος για το μεγάλο παιχνίδι με την Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ

«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να φθάσουμε στην τετράδα και τα καταφέραμε. Γνωρίζουμε πως τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι διαφορετικά, αλλά στο μυαλό μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόνο ο ημιτελικός»

«Έχουμε τα όπλα μας για την πρόκριση, δεν φοβόμαστε κανέναν!», ο Θοδωρής Βλάχος για το μεγάλο παιχνίδι με την Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ
22 Ιαν. 2026 19:21
Pelop News

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο Ανδρών, που διεξάγεται το Βελιγράδι άρχισε, ουσιαστικά, από την Πέμπτη (22/1) το απόγευμα με τις δηλώσεις των προπονητών αλλά και των αρχηγών των τεσσάρων φιναλίστ.

Στην αίθουσα Τύπου του «Belgrade Arena» βρέθηκαν από ελληνικής πλευράς ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος και ο Ντίνος Γενηδουνιάς.

Από την Ουγγαρία έδωσαν το παρών ο προπονητής της Ζολτ Βάργκα και ο Κρίστιαν Μάχερτζ, από τη Σερβία ο προπονητής της Ούρος Στεβάνοβιτς και ο Νίκολα Γιάκσιτς και από την Ιταλία ο Σάντρο Καμπάνια και ο Μάρκο Ντελ Λούνγκο. Άπαντες μίλησαν με κολακευτικά λόγια για την Εθνική μας ομάδα υπογραμμίζοντας το γεγονός πως είναι η μοναδική αήττητη στη διοργάνωση.

Επίσης, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές το τρόπαιο, αλλά και τα μετάλλια που θα δοθούν στις τρεις πρώτες ομάδες του τουρνουά.

«Έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας. Οι παίκτες μου είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τον καλύτερο εαυτό τους» υποστήριξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. «Ο πρώτος μας στόχος ήταν να φθάσουμε στην τετράδα και τα καταφέραμε. Γνωρίζουμε πως τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι διαφορετικά, αλλά στο μυαλό μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόνο ο ημιτελικός. Θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για τη νίκη. Έχουμε τα δικά μας όπλα και είμαστε προετοιμασμένοι» τόνισε.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» υπογράμμισε από την πλευρά του ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Ντίνος Γενηδουνιάς. «Η Ελλάδα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, αλλά αυτό που μετράει είναι τι θα γίνει στον ημιτελικό και στη συνέχεια την Κυριακή. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση και πριν από δέκα χρόνια. Είναι άσχημο το συναίσθημα όταν δεν καταφέρνεις να πάρεις μετάλλιο. Καλύτερα να τερματίσεις πέμπτος ή έκτος» είπε με νόημα και πρόσθεσε:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχημένες μας εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και θα το δείξουμε στον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλός μας έχει μεγάλη παράδοση στο χώρο της υδατοσφαίρισης αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Δεν φοβόμαστε κανέναν».

