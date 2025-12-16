ΕΕ: Σχέδιο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της σοβαρής στεγαστικής κρίσης που πλήττει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα και η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως οι πλατφόρμες τύπου Airbnb, με πιθανό πλαφόν στον αριθμό διανυκτερεύσεων.

Στοιχεία της κρίσης

Σχεδόν 1,3 εκατομμύριο άνθρωποι είναι άστεγοι στην ΕΕ.

Από το 2010 έως το 2025, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 60% και τα ενοίκια κατά 29%, με μεγαλύτερες αυξήσεις σε χώρες όπως η Εσθονία (τιμές πώλησης +250%, ενοίκια +218%).

Η κρίση εντάθηκε μετά το 2015 λόγω χρηματιστικοποίησης της κατοικίας, αύξησης τιμών γης και της κρίσης κόστους ζωής μετά την πανδημία.

Περίπου 16,5 εκατομμύρια νοικοκυριά ξοδεύουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση.

Οι νέοι και τα νοικοκυριά με παιδιά, ειδικά οι μονογονεϊκές οικογένειες, επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις αυξημένες τιμές και τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας.

Κύρια σημεία του σχεδίου της Κομισιόν

Ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων: Υιοθέτηση νομοθεσίας για πλαφόν στις διανυκτερεύσεις. Εστίαση σε μεγάλες τουριστικές πόλεις όπου η προσφορά Airbnb επηρεάζει τα ενοίκια.

Ενίσχυση κατασκευαστικού τομέα: Επιδίωξη αύξησης της προσφοράς κατοικιών κατά πάνω από 2 εκατομμύρια ετησίως. Προγράμματα μαθητείας για την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Τροποποίηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών. Προσέλκυση επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, με εκτιμώμενο ποσό 375 δισ. ευρώ έως το 2029.

Στόχος: Δημιουργία προσιτής στέγης και αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας που δημιουργείται από τις αυξημένες τιμές ακινήτων και ενοικίων.



Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η εύρεση κατοικίας αποτελεί σημαντική πηγή άγχους για εκατομμύρια Ευρωπαίους και ότι η στρατηγική στοχεύει σε βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση.

