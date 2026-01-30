Ευχάριστα νέα για τον τρίτο τραυματία του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία

Ο τραυματίας του ΠΑΟΚ, παραμένει για νοσηλεία, στη Ρουμανία.

Ευχάριστα νέα για τον τρίτο τραυματία του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία
30 Ιαν. 2026 8:57
Pelop News

Ο 20χρονος Κώστας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Ρουμανία, μετά το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και έχει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς έχουν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ασθενής αποσωληνώθηκε και αναπνέει μόνος του.

Αρχικά οι γιατροί είχαν δώσει το «πράσινο φως» ώστε να μεταφερθεί και εκείνος στην Ελλάδα, ωστόσο στη συνέχεια είδαν το οίδημα και αποφάσισαν ότι είναι αναγκαίο να μπει στο χειρουργείο.

Άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποθεραπείας, ενώ ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

