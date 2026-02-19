ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά

Πληρωμές αναδρομικών σε περίπου 50.000 συνταξιούχους από πέντε βασικές κατηγορίες δρομολογεί ο ΕΦΚΑ, με τα πρώτα ποσά να καταβάλλονται σήμερα ή αύριο. Η πρώτη “ομάδα” αφορά περίπου 8.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν κατά μέσο όρο έως 7.661 ευρώ.

Οι πληρωμές θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα για τους υπόλοιπους δικαιούχους, με ευθύνη των τοπικών καταστημάτων του ΕΦΚΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και επιπλέον καταβολές αναδρομικών κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

Για τους περίπου 8.000 συνταξιούχους της πρώτης φάσης, τα μέσα ποσά αναδρομικών για δικαιούχους από τα ταμεία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΙΚΑ, του ΤΣΑΥ και της Εθνικής διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΑΠ-ΔΕΗ: Από 1.335 € έως 2.121 €

ΙΚΑ: Από 1.486 € έως 2.011 €

ΤΣΑΥ: Από 1.665 € έως 5.728 €

ΤΑΠΟΤΕ: Από 567 € έως 7.090 €

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Από 1.552 € έως 7.661 €

ΤΣΠ Εθνικής: Από 899 € έως 1.302 €

Οι πληρωμές αναδρομικών αφορούν συνταξιούχους που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εκκρεμείς επανυπολογισμοί συντάξεων. Περίπου 20.000 συνταξιούχοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία όσων είχαν επανυπολογισμό σύνταξης με μεταγενέστερες διορθώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις προέκυψαν αυξήσεις, οι οποίες καταβλήθηκαν χωρίς τα αντίστοιχα αναδρομικά. Τα ποσά που θα δοθούν τώρα καλύπτουν το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα διόρθωσης των συντάξεων και εκτιμάται ότι φτάνουν έως και 12.000 ευρώ.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και περιπτώσεις λανθασμένου αρχικού επανυπολογισμού, λόγω μη ορθής αποτύπωσης του χρόνου ασφάλισης ή των συντάξιμων αποδοχών. Οι διορθώσεις ολοκληρώνονται και οι διαφορές καταβάλλονται.

Προσαύξηση σύνταξης με παράλληλη ασφάλιση. Αναδρομικά θα λάβουν συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία. Αν και έλαβαν την κύρια σύνταξη, εκκρεμούσε η προσαύξηση από το δεύτερο ταμείο, η οποία –ανάλογα με τις εισφορές και τα έτη παράλληλης ασφάλισης –ξεκινά από 80 ευρώ τον μήνα και μπορεί να φτάνει έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Κρατήσεις ν. 4093/2012 σε μερίσματα αποστράτων. Περίπου 7.500 απόστρατοι ή χήρες αποστράτων θα λάβουν αναδρομικά 27 μηνών από την αφαίρεση της κράτησης του νόμου 4093/2012 στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν πληρωθεί τον Απρίλιο του 2023 και μετά τους επανελέγχους θα εξοφληθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου. Τα ποσά κυμαίνονται από 800 ευρώ ως και 2.300 ευρώ.

Παρατάσεις αναπηρίας, Αναδρομικά προβλέπονται και για συνταξιούχους λόγω παρατάσεων αναπηρίας, όπου υπήρξαν καθυστερήσεις ή εκκρεμότητες στις σχετικές αποφάσεις.

Αναδρομικά από την επιστροφή κράτησης ασθένειας. Οι πληρωμές αφορούν στην επιστροφή κρατήσεων που επιβλήθηκαν εσφαλμένα σε τυφλούς συνταξιούχους που λαμβάνουν Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας.

Αναδρομικά μέσω δικαστικών αποφάσεων

Παράλληλα, “τρέχουν” και πληρωμές αναδρομικών 11 μηνών από αντισυνταγματικές περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και δώρα κύριων και επικουρικών, με ποσά που φτάνουν ενδεικτικά έως 4.200 ευρώ. Οι συνταξιούχοι που έχουν καταθέσει προσφυγές είναι περίπου 370.000. Τα αναδρομικά πληρώνονται εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης. Σε αναμονή για αναδρομικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης είναι και συνταξιούχοι του Δημοσίου.

