Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Εντοπίστηκαν θύματα trafficking και «σφραγισμένα» καταστήματα που λειτουργούσαν ξανά

Εκτεταμένους ελέγχους σε οίκους ανοχής στην Αθήνα πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον εντοπισμό θυμάτων trafficking.

Από την επιχείρηση προέκυψε ότι τέσσερις οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παράνομα, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί πολλές φορές με αποφάσεις δημοτικών αρχών, ενώ εντοπίστηκε και ένας «κρυφός» οίκος ανοχής που δεν είχε δηλωθεί στις αρχές.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της ΜΚΟ «OUR RESCUE», η οποία ειδικεύεται στην υποστήριξη θυμάτων σωματεμπορίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 15 γυναίκες —14 αλλοδαπές και μία ημεδαπή— για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ κατασχέθηκαν 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επανασφράγισης των οίκων ανοχής και απέλασης δύο αλλοδαπών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



