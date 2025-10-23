Εύστοχο το δώρο που έκανε το Επιμελητήριο Αχαΐας στην Ντ. Μπακογιάννη

Μια έξυπνη κίνηση έκανε χθες το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο μέσω του αντιπρόεδρου του Αντώνη Κουνάβη έκανε πρόταση στην πρώην υπουργό Ντόρα Μπακογιάννη να αναλάβει πρέσβειρα στην προσπάθεια που καταβάλλει η πόλη να ενταχθεί στον χάρτη της Κρουαζιέρας. Η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε θετικά και έτσι μπαίνει πλέον στην μάχη που κάνει η πόλη με εταιρείες του κλάδου για να φτάσουν τα πρώτα κρουαζιερόπλοια την πόλη το καλοκαίρι του 2027.

Στο πλαίσιο αυτό ήταν εύστοχο ήταν και το δώρο που έκανε το Επιμελητήριο Αχαΐας στην Μπακογιάννη: μια γκραβούρα που απεικονίζει το λιμάνι της πόλης στο παρελθόν.

