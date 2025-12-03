Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα τα τρακτέρ των αγροτών, αφού νωρίτερα το μεσημέρι κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.

Αν και από την ΕΛΑΣ είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους μπροστά στον μεθοριακό σταθμό δεν προτίθενται, τουλάχιστον για την ώρα, να αποκλείσουν τη διέλευση από και προς Βουλγαρία.

Πού υπάρχουν μπλόκα – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μαζική κινητοποίηση των αγροτών, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές. Στο μπλόκο Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.

Νέο μπλόκο έχει στηθεί έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά. Στα Τρίκαλα, οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.

Λόγω των μπλόκων, κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας και ο Ε-65 στην Καρδίτσα, ενώ τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων κλείνουν και ανοίγουν.

Συγκεκριμένα στο τελωνείο των Κήπων, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών. Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Στα Μάλγαρα έφτασαν λίγο πριν τις 12:30 οδηγοί ταξί, παραγωγοί και πωλητές από λαϊκές αγορές προκείμενου να συμπαρασταθούν στους αγρότες.

Περίπου 150 τρακτέρ στη Βόρεια Φθιώτιδα στον κόμβο της Ομβριακής

Περίπου 150 τρακτέρ έχουν ήδη συγκεντρωθεί στον κόμβο της Ομβριακής, ενώ αγρότες περιμένουν την άφιξη ακόμη 50 μηχανημάτων, ενισχύοντας το μπλοκ και στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας προς την πολιτεία.

Το πρωί της Τετάρτης οι αγρότες πραγματοποίησαν μαζική πορεία διαμαρτυρίας, διασχίζοντας τμήμα του οδικού δικτύου και καταλήγοντας στον κόμβο, όπου συνεχίζουν να παραμένουν. Μέσα στις επόμενες ώρες θα συνεδριάσουν προκειμένου να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Οι παραγωγοί της Βόρειας Φθιώτιδας τονίζουν πως οι δράσεις τους δεν αποτελούν επιλογή αλλά «μονόδρομο», καθώς –όπως υποστηρίζουν– οι συσσωρευμένες δυσκολίες στην παραγωγή, το αυξημένο κόστος και τα ανεπίλυτα χρόνια ζητήματα καθιστούν αναγκαία την πίεση προς την πολιτεία.

«Ζητούμε ουσιαστικό διάλογο και όχι επικοινωνιακές κινήσεις», αναφέρουν αγροτοσυνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι η φωνή τους πρέπει να ακουστεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους στοχεύουν στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και στη διασφάλιση ότι οι αγρότες θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να απειλείται το εισόδημά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



