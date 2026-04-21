Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν εν όψει λήξης εκεχειρίας

Με την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν να λήγει την Τετάρτη, οι συνομιλίες στο Πακιστάν βρίσκονται σε αβεβαιότητα μετά την αμερικανική κατάσχεση ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν εν όψει λήξης εκεχειρίας
21 Απρ. 2026 7:21
Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε ιδιαίτερα εύθραυστη φάση, καθώς πλησιάζει η λήξη της προσωρινής εκεχειρίας την Τετάρτη. Νέος γύρος συνομιλιών προγραμματίζεται στο Πακιστάν, ωστόσο η κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει νέα ένταση και αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τη συμμετοχή της Τεχεράνης στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν νωρίτερα ότι η χώρα απορρίπτει τον δεύτερο γύρο συνομιλιών, αποδίδοντας την απόφαση σε «υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, συνεχείς αλλαγές στάσης και τον διαρκή αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να μεταβούν στην Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ώρες. Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον αντιπρόεδρο JD Vance, τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο Vance δεν είχε ακόμη αναχωρήσει, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Οι προετοιμασίες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν συνεχίζονται, με ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τα κτίρια όπου θα διεξαχθούν οι συζητήσεις και κλείσιμο δρόμων στην διπλωματική συνοικία.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου Touska, το οποίο επιχείρησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα άνω των έξι ωρών. Το αντιτορπιλικό USS Spruance προχώρησε σε πυροβολισμούς στο μηχανοστάσιο, θέτοντας εκτός λειτουργίας την πρόωση του πλοίου. Στη συνέχεια, πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα προσγειώθηκαν με ελικόπτερο από το αποβατικό USS Tripoli και ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους.

Το πλοίο ανήκει σε ιρανική εταιρεία την οποία οι ΗΠΑ κατηγορούν για υποστήριξη του βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το Ιράν χαρακτήρισε την ενέργεια «πράξη πειρατείας» και το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο Khatam al-Anbiya προειδοποίησε για άμεσα αντίποινα.

Παρά την κλιμάκωση, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης δεν ωφελεί καμία πλευρά και ότι η ηγεσία της χώρας επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου «με τιμή, σοφία και σύνεση».

Οι εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 4-5% τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν πτώση. Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ να εκτιμά ότι οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές έως το επόμενο έτος. Ο πρόεδρος Τραμπ αντέτεινε ότι οι τιμές θα μειωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ παραμένουν προγραμματισμένες, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την απόφαση της Τεχεράνης εν μέσω της αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν κρίσιμη οδό για τη διεθνή ροή πετρελαίου.

