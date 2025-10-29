Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί το «αντίο» της Μάρας Θρασυβουλίδου.

Ο γνωστός μαέστρος, πιανίστας και ενορχηστρωτής Γιώργος Νιάρχος πέθανε ξαφνικά το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, όπου έγραψε:

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευσε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο…».

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Η πορεία και το έργο του

Σύμφωνα με το βιογραφικό του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Ελλάδα και στη Βιέννη, στην Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών, με αντικείμενο τη σύνθεση και τη διεύθυνση ορχήστρας.

Υπήρξε ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ έχει διευθύνει και ενορχηστρώσει την ελληνική συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τρεις φορές.

Σημαντικό μέρος της καριέρας του αφιέρωσε στη μουσική του θεάτρου, με έργα όπως τα Hello Dolly, Η Εύθυμη Χήρα και Μάλα, καθώς και σε παραστάσεις και συναυλίες στο Ηρώδειο, μεταξύ αυτών και το έργο Γυναικών Πάθη με χορικά του Ευριπίδη.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως η Μαρινέλλα και ο Γιώργος Νταλάρας, δίνοντας συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό — από τη Βιέννη και την Αλεξάνδρεια, έως το Μόντρεαλ και το Ναύπλιο.

Για το πλούσιο έργο του έχει τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική δημιουργία.

