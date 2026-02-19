«Έγινε λάθος χειρισμός – Τα παιδιά από πάνω δεν έβλεπαν τα καλώδια» λέει ο πατέρας του 21χρονου εργάτη

Με λόγια βαθιάς οδύνης μιλά ο πατέρας του 21χρονου εργάτη που έχασε τη ζωή του μαζί με έναν 39χρονο συνάδελφό του, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε διαμέρισμα στη Βάρη, όταν – σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία – γερανοφόρο όχημα ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια προκαλώντας ηλεκτροπληξία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Αφροδίτης, όπου οι δύο άνδρες εργάζονταν σε ανακαίνιση διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Υλικά και τζάμια μεταφέρονταν με γερανό στο μπαλκόνι, όπου οι εργάτες τα παραλάμβαναν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο βραχίονας του γερανού φαίνεται να ήρθε σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα οι δύο εργαζόμενοι να υποστούν ισχυρή ηλεκτροπληξία.

«Έκαναν ανακαίνιση στον τέταρτο όροφο και ανέβαζαν με γερανό τα τζάμια. Την ώρα που πήγαν να σταματήσουν το καλάθι για να τα ξεφορτώσουν, τους χτύπησε το ρεύμα και ο γιος μου έμεινε στον τόπο», περιγράφει ο πατέρας του 21χρονου, εμφανώς συντετριμμένος. Όπως τονίζει, οι δύο άνδρες συνεργάζονταν για περισσότερο από έναν χρόνο και είχαν ξανακάνει παρόμοιες εργασίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρξε λάθος χειρισμός του γερανού. «Τα παιδιά από πάνω πώς να δουν τα σύρματα;» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι δύο εργάτες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να κρατηθούν στη ζωή. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι αρχικά επικράτησε σύγχυση, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι είχε προκληθεί ατύχημα με τα τζάμια. Σύντομα όμως έγινε σαφές ότι επρόκειτο για ηλεκτροπληξία, ενώ στο σημείο επιχειρήθηκε και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Η είδηση του θανάτου των δύο ανδρών προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Μετόχι Ευβοίας, απ’ όπου κατάγονταν. Η τοπική κοινωνία, ως ένδειξη πένθους, προχώρησε στην ακύρωση προγραμματισμένων εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα. Ο 21χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε οικογενειακή επιχείρηση στην περιοχή και είχε γνωριστεί με τον 39χρονο μέσα από τη δουλειά, με τον δεύτερο να τον έχει μυήσει στο επάγγελμα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η κηδεία του νεαρού αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Μετόχι Ευβοίας, όπου μεγάλωσε και περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του.

