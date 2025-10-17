Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση

Πάνω από 6 ώρες διήρκησε η συμπληρωματική κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ  μαζί με τον επιστάτη.

Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση
17 Οκτ. 2025 19:57
Pelop News

Οι βασικοί μάρτυρες του διπλού εγκλήματος με θύματα ιδιοκτήτη και επιστάτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα έδωσαν σήμερα Παρασκευή 17/10/2025 συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διήρκησε 6,5 ώρες. Κατάθεση έδωσε και η σύντροφός του που ήταν αυτήκοη μάρτυρας του φονικού

O 33χρονος ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής άγριας δολοφονίας φέρεται να έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον φυσικό δράστη της επίθεσης, ο οποίος έχει συλληφθεί και βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου θα απολογηθεί την Κυριακή.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να μεταβούν ο 33χρονος και η σύντροφός του, μαζί με τον δικηγόρο τους, κ. Βέρα, στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενάντια στους δύο κατηγορούμενους σχετικά με το φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Η ανακρίτρια ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση

Η ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση μόλις τρεις ημέρες πριν από την κατάθεση του 33χρονου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

O συνήγορος του 33χρονου ξεκαθάρισε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής διαδικασίας και ειδικά υπέρ και της αναπαράστασης που έχει ζητήσει και η πολιτική αγωγή από την πλευρά της αδελφής του θύματος.

Τι είπε για το επίμαχο τηλεφώνημα
Σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο 33χρονος από το κινητό της συντρόφου του, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον εργοδότη του 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ο 33χρονος υποστήριξε ότι δεν αποδεικνύει κάτι σημαντικό για την υπόθεση.

Ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του αποχώρησαν από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, από διαφορετική πόρτα καθώς δεν θέλησαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους.

Πηγή: enikos.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
20:30 Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας Μέγα Σπήλαιο: Τι έδειξε η καταγραφή της Eφορείας Αρχαιοτήτων
20:24 Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία από Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ
20:17 Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα
20:12 Κακοποίηση – Βόλος: Μαθήτρια πήγε σημαδεμένη στο σχολείο από τον πατέρα της!
20:00 Παύλος Γερουλάνος στον Peloponnisos FM: «Ο κόσμος δεν θα μας συγχωρέσει, αν…»
20:00 Καιρός: Εντονα φαινόμενα σε δύο δόσεις, πότε αναμένεται βελτίωση ΧΑΡΤΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ
19:57 Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση
19:48 Σχεδιάζει να προμηθεύσει τη Συρία με όπλα η Τουρκία
19:36 Τελωνείο Κήπων: Eισήγαγε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογίας
19:30 Πάτρα: Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος στο πλευρό του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
19:23 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για την άμυνα – Συμφωνία των 27 για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
19:15 Δυστύχημα στις Αφίδνες: Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου
19:14 Γεωργιόπουλος: «Θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στη πρεμιέρα»
19:07 «Βουτιά» 5,8% για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε χαμηλό διμήνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ