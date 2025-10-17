Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση

Οι βασικοί μάρτυρες του διπλού εγκλήματος με θύματα ιδιοκτήτη και επιστάτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα έδωσαν σήμερα Παρασκευή 17/10/2025 συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διήρκησε 6,5 ώρες. Κατάθεση έδωσε και η σύντροφός του που ήταν αυτήκοη μάρτυρας του φονικού

O 33χρονος ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής άγριας δολοφονίας φέρεται να έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον φυσικό δράστη της επίθεσης, ο οποίος έχει συλληφθεί και βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου θα απολογηθεί την Κυριακή.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να μεταβούν ο 33χρονος και η σύντροφός του, μαζί με τον δικηγόρο τους, κ. Βέρα, στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενάντια στους δύο κατηγορούμενους σχετικά με το φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Η ανακρίτρια ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση

Η ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση μόλις τρεις ημέρες πριν από την κατάθεση του 33χρονου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

O συνήγορος του 33χρονου ξεκαθάρισε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής διαδικασίας και ειδικά υπέρ και της αναπαράστασης που έχει ζητήσει και η πολιτική αγωγή από την πλευρά της αδελφής του θύματος.

Τι είπε για το επίμαχο τηλεφώνημα

Σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο 33χρονος από το κινητό της συντρόφου του, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον εργοδότη του 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ο 33χρονος υποστήριξε ότι δεν αποδεικνύει κάτι σημαντικό για την υπόθεση.

Ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του αποχώρησαν από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, από διαφορετική πόρτα καθώς δεν θέλησαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους.

