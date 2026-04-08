Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες, λεία σχεδόν 200.000 ευρώ

08 Απρ. 2026 11:53
Pelop News

Αστυνομικές Αρχές στα Χανιά έφτασαν στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με δεκάδες μέλη και λεία χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα ήδη σχηματίστηκε δικογραφία για 28 άτομα.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 28 άτομα ηλικίας από 17 έως 60 ετών εκ των οποίων 23 ημεδαποί και πέντε αλλοδαποί, ενώ επτά εξ΄ αυτών είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης για διάπραξη ομοειδών αδικημάτων.

Πάνω από 100 οι τηλεφωνικές απάτες

Κατόπιν πολύμηνης έρευνας και συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων από την αστυνομία σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι δράστες από την 01-01-2025 είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 111 απάτες (τετελεσμένες και σε απόπειρα), σε βάρος ημεδαπών και αλλοδαπών σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τα θύματα τους κερδίζοντας αρχικά την εμπιστοσύνη τους κατά την τηλεφωνικής τους συνομιλία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά αναλόγως την κατά περίπτωση απάτη.

Στην συνέχεια, κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, από τραπεζικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking), στοιχεία σύνδεσης σε διαδικτυακά τραπεζικά συστήματα (π.χ. REVOLUT, PAYZY COSMOTE κλπ.) ακόμα και τηλεφωνικές συνδέσεις και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, τους οποίους είχαν στρατολογήσει για το σκοπό αυτό.

Έτσι οι δράστες λάμβαναν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό τουλάχιστον των 192.720 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν σχηματισθεί δικογραφίες σε βάρος τους για όμοια αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

flashnews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:18 Ταϊλάνδη: Νεκρά τα τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος από την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
15:15 Ο ΑΟ Αιγιαλέων έμεινε εκτός στόχου και τετράδας
15:07 Καλαμάτα: Πάσχα με την αύρα της Μεσσηνίας
15:00 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Π»: Προσφορά στον πάσχοντα συνάνθρωπο
15:00 Social media κάτω των 15: Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο μέτρο, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, το χρονοδιάγραμμα
14:54 Αιτωλοακαρνανία: Μετά τη μάχη για τη ζωή, ο 18χρονος Μάριος γύρισε νικητής στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγελία κατά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ για απλήρωτες εργαζόμενες πριν το Πάσχα
14:41 Τραμπ προς Ιράν: «Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου» – Τι λέει για σχέδιο 15 σημείων
14:35 Ιωάννινα: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της και επέστρεψε μεθυσμένη
14:26 Αθώοι οι επτά αστυνομικοί για το έλλειμμα των 700.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη
14:20 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ
14:08 Τα πρώτα πλοία πέρασαν ξανά από το Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Ελληνόκτητο το ένα
14:00 Πάτρα: Αποκαταστάσεις 360.000 ευρώ μετά τις πυρκαγιές – Κατεπείγουσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο μετά τις φωτιές του Αυγούστου
14:00 Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στα 67 του
13:57 Σαρωτικοί έλεγχοι για ελληνοποιήσεις κρεάτων ενόψει Πάσχα – Πάνω από 1.800 έλεγχοι και 120 κυρώσεις
13:49 Κωνσταντινούπολη: Διευρύνεται η έρευνα μετά την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο
13:42 Ο πιλότος που έγινε ξανά viral: «Ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι»
13:36 Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου
13:31 Ένταση στον αέρα του OPEN: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Στραβελάκη στο «10 Παντού» ΒΙΝΤΕΟ
13:28 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024, αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ