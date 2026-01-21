Εγνατία Οδός: Απαγόρευση για φορτηγά και λεωφορεία άνω των 3,5 τόνων λόγω χιονιού

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων (φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η απόφαση ελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων (έντονες χιονοπτώσεις, παγετός) που επικρατούν στην περιοχή.

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι την ύφεση των φαινομένων και ισχύει ανεξαρτήτως χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων μέσων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ισχύει μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων, απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων μέσων, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου και στους 2 κλάδους κυκλοφορίας».

Οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται από την Τροχαία και να αποφεύγουν τη διέλευση με βαρέα οχήματα στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεοτέρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



