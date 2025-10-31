Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!

Απίστευτο το περιστατικό που διαδραματίστηκε στη Λάρισα

Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
31 Οκτ. 2025 17:39
Pelop News

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε συνοικία της Λάρισας, όταν ένας 41χρονος απείλησε και καταδίωξε μια 37χρονη γυναίκα με τσεκούρι.

Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο δράστης είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είναι ξάδερφος του και του όφειλε χρήματα.

Αφού δε βρήκε τον άνδρα στο σπίτι του ζευγαριού, στράφηκε απειλητικά προς τη σύζυγο, η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Οι περαστικοί επενέβησαν, με τον 41χρονο να διαφεύγει και να αναζητείται από την αστυνομία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
15:02 Φάμελλος: «Οι δήμοι είναι τα κύτταρα της Δημοκρατίας – Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ