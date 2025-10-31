Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε συνοικία της Λάρισας, όταν ένας 41χρονος απείλησε και καταδίωξε μια 37χρονη γυναίκα με τσεκούρι.

Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο δράστης είχε οικονομικές διαφορές με τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος είναι ξάδερφος του και του όφειλε χρήματα.

Αφού δε βρήκε τον άνδρα στο σπίτι του ζευγαριού, στράφηκε απειλητικά προς τη σύζυγο, η οποία πανικοβλημένη βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Οι περαστικοί επενέβησαν, με τον 41χρονο να διαφεύγει και να αναζητείται από την αστυνομία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



