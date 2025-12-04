«Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», η αντίδραση Γιαννακόπουλου για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση για την απόφαση να αναβληθεί το παιχνίδι

04 Δεκ. 2025 20:17
Pelop News

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για την απόφαση να αναβληθεί το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε.

Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Όπως έγινε γνωστό αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην Αττική δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε την απόφαση να αναβληθεί το παιχνίδι λέγοντας μέσω story στο Instagram:

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και μπλα μπλα μπλα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε».

