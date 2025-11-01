Είμαστε έτοιμοι;

Το κύριο άρθρο της «Π»

Είμαστε έτοιμοι;
01 Νοέ. 2025 9:00
Pelop News

Ενα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα θα αποκτήσει η Δυτική Ελλάδα, εκτός απροόπτου, στο τέλος του μήνα.

Η περιοχή είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου;

Οι φορείς των τριών νομών, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, πρέπει να αποφασίσουν να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν υπό τη σκέπη της Περιφέρειας, ώστε να μην συνεχίσουμε να παραμένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:48 Ασπρόπυργος: Τα ερωτήματα πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της 10χρονης μαθήτριας
10:36 Ελλάδα – πρώτη γραμμή για την ψηφιακή προστασία ανηλίκων: Επιστολή σε Google, Meta, TikTok και Snapchat για επαλήθευση ηλικίας
10:24 Καλαμάτα: Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση του ροτβάιλερ – Προσπαθούσαν να τον σώσουν επί μία ώρα ΒΙΝΤΕΟ
10:23 Σοκ στην Πάτρα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου – Έπεσε από τον 2ο όροφο
10:12 «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Ενεργή η πλατφόρμα για το επόμενο βήμα των αιτήσεων
10:09 Αναστασία Τογιοπούλου: «Αντίο» με θλίψη στον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη
10:02 Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Την έσωσαν οι δικοί της την τελευταία στιγμή
10:00 Η Πάτρα αποχαιρετά τον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη: Μια καρδιά γεμάτη ευγένεια και ήθος
9:48 Έκλεψε 120.000 ευρώ σε ρολόγια και τα πουλούσε – Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική ΦΩΤΟ
9:36 Ο Ανδρουλάκης στη Λάρισα: Ανοίγει διάλογο με τους αγρότες για την κρίση στον πρωτογενή τομέα
9:24 ΜΕΘ Παίδων – «ΣΥΝάνθρωποι»: Τιμή στους 17 μικρούς δωρητές ζωής
9:12 Ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου: «Η Ελλάδα αρωγός της Μονής Σινά»
9:00 Είμαστε έτοιμοι;
8:55 Φωτιά-θρίλερ στο Ηράκλειο: Σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και μαχαίρι με αίμα στο σπίτι – Ερευνάται εγκληματική ενέργεια BINTEO
8:55 Σαλαμίνα: Σκότωσαν 75χρονη με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της – Μαρτυρικός ο θάνατός της, τι δείχνουν οι κάμερες
8:55 ΕΛΤΑ: Την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Το νέο μοντέλο «κατ’ οίκον» και τι αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους
8:55 Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 15χρονη μαθήτρια – Αγωνία για τη Μαρία Ειρήνη Κ.
8:55 Στην Αθήνα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το προφίλ, οι πρώτες κινήσεις και οι δεσμοί με την οικογένεια Τραμπ
8:55 Καιρός: Βροχές, συννεφιά και μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία – Έτσι ξεκινά ο Νοέμβριος, η πρόβλεψη για την Πάτρα
23:51 Ο Ολυμπιακός ανατροπή με άμυνα, πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ