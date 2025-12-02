«Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου» η Χρηστίδου για Μαραντίνη

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι θα ήθελε να έχουν αποφευχθεί οι εντάσεις με τον πρώην σύζυγό της και πρόσθεσε ότι έχει κινηθεί με αφέλεια

02 Δεκ. 2025 23:58
Pelop News

Η Σίσσυ Χρηστίδου περιέγραψε τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, Θοδωρή Μαραντίνη ως έναν άνθρωπο που είναι «εξαιρετικά θυμωμένος» μαζί της.

Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Anestea» στο YouTube και σε απόσπασμα από το επεισόδιο που αναμένεται να κυκλοφορήσει, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρεται μεταξύ άλλων στη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Αρχικά, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι θα ήθελε να έχουν αποφευχθεί οι εντάσεις με τον Θοδωρή Μαραντίνη και πρόσθεσε ότι έχει κινηθεί με αφέλεια. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει πληγωθεί από την εξέλιξη της σχέσης τους, θεωρώντας ότι ο τραγουδιστής έχει θυμό μαζί της: «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα. Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου».

«Έχω κάνει πρόταση να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές μας διαφορές»
Πριν από λίγους μήνες, ο Θοδωρής Μαραντίνης αναφέρθηκε στις νομικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να τον χωρίζουν από την πρώην σύζυγό του. Όπως εξήγησε, οι διαδικασίες του διαζυγίου είχαν παραταθεί σημαντικά και η δημοσιοποίησή τους έκανε την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη. Ο τραγουδιστής ανέφερε επίσης ότι έχει προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με τη Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια οριστική λύση που θα βάλει τέλος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για το διαζύγιό του. Όπως είπε: «Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό».

