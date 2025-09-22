Την απάντησή της στις φήμες που τη θέλουν να χωρίζει με τον Κωνσταντίνο Δανιά έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, εκφράζοντας την ενόχλησή της. Η παρουσιάστρια τόνισε πως δεν της αρέσει το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή, ενώ σημείωσε πως αν της γεννηθεί η ανάγκη να επικοινωνήσει κάτι, θα το κάνει όταν το επιλέξει η ίδια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε: «Το τι συζητώ στο σπίτι μου και τι κάνω, είναι κάτι που αφορά εμένα και την οικογένειά μου, αλλά αυτό όλο το εκβιαστικό που ανέφερα είναι η πίεση που ασκείται όχι μόνο σε εμένα. Δεν έχω να απαντήσω κάτι, αλλά αν κάποτε τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη να το επικοινωνήσω θα το κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θα συζητάμε τώρα για το πως είμαι στο σπίτι μου και τι κάνω όταν κλείνει η πόρτα;».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως ακόμα κι αν είχε κάποια προβλήματα στην προσωπική της ζωή, δεν θα έπρεπε να δέχεται ερωτήσεις για αυτά. «Δεν έχω κάτι να πω, αλλά και να είχα κάποιο θέμα είναι ωραίο κι ευγενικό να σταυρώνεις τον άλλον; Είναι ντροπή», είπε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, εξηγώντας πως είναι πολύ χαρούμενη για αυτή τη νέα συνθήκη. «Νέα τελείως μονοπάτια και καθόλου γνώριμα, αλλά για εμένα δεν έχει να κάνει με τη ζώνη, μόνο με την παρέα και την ομάδα. Είμαι χαρούμενη και θέλω να πάει πολύ καλά. Δεν προβληματίζομαι. Φυσικά κι υπολογίζεις τις εκπομπές που είναι χρόνια στη ζώνη αυτή. Υπάρχει ποικιλία και πληθώρα. Στην τηλεοπτική μας σχέση με τον Λάμπρο δεν υπήρξε ποτέ ρήξη», είπε κλείνοντας.

