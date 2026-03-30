Εισαγγελέας θα αποφασίσει: Στην Επιτροπή Ιατροδικαστών η υπόθεση του 10μηνου βρέφους από τον Πύργο

Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο. Το «Χαμόγελο του παιδιού» θέτει ζητημα υιοθεσίας

30 Μαρ. 2026 11:08
Pelop News

Το θρίλερ με το βρέφος μόλις 10 μηνών από τον Πύργο Ηλείας, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας, προσλαμβάνει νέες διαστάσεις. Η υπόθεση, που ερευνάται εξονυχιστικά για το ενδεχόμενο πιθανής κακοποίησης, αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ιατροδικαστικής Διερεύνησης Περιστατικών Παιδικής Κακοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα ευρήματα δεν καταδεικνύουν μία και μοναδική, ξεκάθαρη αιτία για την πρόκληση των σοβαρών τραυμάτων. Οι ειδικοί εστιάζουν πλέον σε δύο βασικά ενδεχόμενα, είτε στην άμεση σωματική κακοποίηση είτε στην εγκληματική παραμέληση του βρέφους, χωρίς να αποκλείεται όμως και ένας συνδυασμός και των δύο παραγόντων.

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος

Από την πλευρά του, ο παιδοχειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και μέλος της αρμόδιας επιτροπής, Βασίλης Αλεξόπουλος, τοποθετείται επί του θέματος με ιδιαίτερα έντονο ύφος. Υπογραμμίζει με έμφαση ότι η παραμέληση συνιστά εξίσου ειδεχθή μορφή κακοποίησης, ειδικά όταν αφορά ένα παιδί σε τόσο ευάλωτη ηλικία. Σύμφωνα με τον έμπειρο ιατρό: «Eνα κάταγμα τέτοιου είδους στον μηρό ενός βρέφους απαιτεί να ασκηθεί δύναμη. Πρέπει να το πιάσεις από τα δύο άκρα και να το λυγίσεις για να σπάσει! Στο νέο πρωτόκολλο της επιτροπής αναφέρεται ρητά πως τέτοια περιστατικά συνιστούν κακοποίηση». Ο κ. Αλεξόπουλος θέτει κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν άμεσες απαντήσεις: «Τα δαγκώματα στο κορμάκι του παιδιού, ποιος τα προκάλεσε; Υπάρχει επιπλέον κάταγμα και στο χέρι. Πώς είναι δυνατόν να χτυπήσει έτσι αυτό το παιδί;».

Στον αντίποδα, η μητέρα προβάλλει τους δικούς της ισχυρισμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Νοσοκομείο Πύργου, η ίδια υποστήριξε στους θεράποντες γιατρούς πως το μωρό έπεσε τυχαία από το καροτσάκι. Οσον αφορά τα σημάδια από δαγκωματιές, ισχυρίστηκε πως προκλήθηκαν από άλλα ανήλικα παιδιά που «έπαιζαν» με το κοριτσάκι.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, παρεμβαίνει στην υπόθεση με σκληρή γλώσσα, τονίζοντας πως η μόνη λύση είναι η υιοθεσία του βρέφους. «Πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά θα πρέπει να δούμε; Είναι να τρελαίνεσαι με αυτές τις καταστάσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το κράτος αδυνατεί να προστατεύσει τα θύματα, αναγκάζοντας τον οργανισμό να δημιουργήσει περιφερειακό δίκτυο στη Δυτική Ελλάδα. Καταλήγοντας, ο κ. Γιαννόπουλος σημειώνει στην «Π» με νόημα: «Το παιδί είναι βασανισμένο. Το ζήτημα δεν είναι πλέον αν υπάρχει κακοποίηση, αλλά τι είδους».

