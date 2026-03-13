Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αδέσποτων σε 61χρονη στην Πιερία – Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η τουρίστρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα για τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε 61χρονη γυναίκα από αγέλη αδέσποτων σκύλων στην Πιερία, με τη Γερμανίδα τουρίστρια να παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κατερίνης. Για την υπόθεση συνελήφθη αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα αδέσποτα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης.

13 Μαρ. 2026 12:25
Pelop News

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για την επίθεση που δέχθηκε 61χρονη γυναίκα από αγέλη αδέσποτων σκύλων σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στο Λιτόχωρο και το Δίον, στην Πιερία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η γυναίκα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Η 61χρονη, Γερμανίδα υπήκοος που παραθέριζε στην περιοχή, είχε βγει για περίπατο όταν δέχθηκε τη σφοδρή επίθεση. Υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Μέχρι σήμερα παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για την υπόθεση συνελήφθη αντιδήμαρχος της περιοχής, 65 ετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα αδέσποτων ζώων. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της εισαγγελικής έρευνας, η οποία καλείται πλέον να εξετάσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τυχόν ευθύνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει σοβαρά τις αρμόδιες αρχές, καθώς πέρα από τη διάσταση της ποινικής διερεύνησης, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τη διαχείριση των αδέσποτων και την ευθύνη των τοπικών αρχών σε περιπτώσεις όπου απειλείται η ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι εύλογο συμπέρασμα από το γεγονός ότι η εισαγγελική έρευνα στρέφεται ήδη και προς τη διοικητική διαχείριση του ζητήματος.

