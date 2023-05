«Εισβολή» ακτιβιστριών σε κτήμα του Βασιλιά Καρόλου – Τι υποστήριξαν και ο λόγος της «επιδρομής» τους

Στο κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ, εισέβαλαν ακτιβίστριες, οι οποίες πήραν τρία πρόβατα, υποστηρίζοντας ότι το έκαναν για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Animal Rising δείχνουν τρεις γυναίκες, που φορούν ροζ μπλουζάκια με το σήμα της οργάνωσης αυτής, να περπατούν μέσα σε χωράφι γεμάτο πρόβατα και να φορτώνουν αρνιά σε ένα όχημα.

Η Animal Rising ανέφερε ότι οι γυναίκες πήραν τα τρία αρνιά από τη φάρμα Άμπλετον γύρω στις 20:00 χθες Τετάρτη. Η οργάνωση υποστήριξε ότι τα αρνιά προορίζονταν για σφαγή.

Παράλληλα τόνισε ότι οι γυναίκες αυτές παραδόθηκαν στην αστυνομία, στο Μπέρκσαϊρ στις 8 σήμερα το πρωί, κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «Έσωσα τα αρνιά του Βασιλιά» και «με αυτόν τον τρόπο αγαπάμε τα ζώα».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις γυναίκες, ηλικίας 20-30 ετών, προσήλθαν οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα στο Σλάου και συνελήφθησαν ως ύποπτες για κλοπή.

Η Animal Rising ανέφερε στον ιστότοπό της ότι η ενέργειά της «σηματοδοτεί την πρώτη» από τις “υψηλού προφίλ διασώσεις” που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι».

Η 23χρονη Σάρα Φόι, μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στη δράση αυτή, είπε: «Όπως όλοι, έτσι και τα ζώα θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια, χωρίς να τα εκμεταλλεύονται. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει εδώ στο Σάντριγχαμ, ή οπουδήποτε τα ζώα προορίζονται για σφαγή. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που σώσαμε τρία αρνιά σήμερα – τρία όμορφα αρνιά που θα ζήσουν τώρα τη ζωή τους στο έπακρο».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νόρφολκ δήλωσε: «Η αστυνομία του Νόρφολκ ερευνά τις αναφορές για κλοπή τριών αρνιών από μια φάρμα στο Δυτικό Νιούτον του Νόρφολκ.

