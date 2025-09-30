Εκδήλωση και ετήσιο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο Δημήτρη Καλογερόπουλο

Θα τελεστεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου

30 Σεπ. 2025 20:41
Συνέντευξη Τύπου στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παραχώρησαν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γιδά και ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας κ.Γιώργος Αγγελόπουλος.

Η κ. Γιδά αναφέρθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου, που θα τελεστεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση μνήμης στο Πολύκεντρο με ομιλίες, συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας, προβολή βίντεο και ανακοίνωση ονοματοδοσίας του Δημαρχείου Συμπολιτείας σε «Δημήτρης Καλογερόπουλος».

Η εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί με προσκεκλημένους εκπροσώπους θεσμών και φορέων.

Ο κ. Αγγελόπουλος παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ΚΑΠΗ, δίνοντας έμφαση στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας και των ευπαθών συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο εξυπηρετεί σήμερα περίπου 170 άτομα με προσωπικό 20 εργαζομένων, συνεχίζεται η στήριξη σε όσους διαβιούν μόνοι τους και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως.

Από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργούν ξανά οι αίθουσες ΚΑΠΗ σε Αίγιο και Συνοικισμό, όπου πραγματοποιούνται νέες εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων. Κατά τον μήνα Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί οι εξής δράσεις:

– Δευτέρα 6 Οκτωβρίου: έναρξη Χορωδίας ΚΑΠΗ.

– Τετάρτη 8 Οκτωβρίου: Αγιασμός στο ΚΑΠΗ Μελετοπούλων (ώρα 17:00).

– Σάββατο 10 Οκτωβρίου: εκδρομή στην Αίγινα.

Παράλληλα λειτουργεί τμήμα γυμναστικής με δωρεάν μεταφορά των ωφελούμενων, τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και το νέο πρόγραμμα «Πρωινός/Απογευματινός Καφές» με θεματικές συναντήσεις για ζητήματα ψυχολογίας και υγείας.

Από τον Οκτώβριο ξεκινά η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δημαρχείο Συμπολιτείας, το οποίο θα στηρίξει περισσότερες από 100 οικογένειες με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, η συνεργασία με την Co2Gether συνεχίζεται με την παροχή «Καλαθιού Μεσογειακής Διατροφής» σε 15 ηλικιωμένους κάθε μήνα. Στις 16 Οκτωβρίου το ΚΑΠΗ θα συμμετάσχει σε δράση της Co2Gether στην Πάτρα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων (1η Οκτωβρίου) πραγματοποιούνται δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, όπως μετρήσεις πίεσης και σακχάρου, εργαστήρια ενημέρωσης για μαθητές και εκδηλώσεις γνωριμίας με τις υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι». Εντός Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ακόμη ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια σε συνεργασία με το σωματείο «Φροντίζω», καθώς και σεμινάρια πρόληψης πτώσεων.

Ο Δήμος Αιγιαλείας έχει προμηθευτεί τέσσερις απινιδωτές (δύο μέσω δωρεάς και δύο με αγορά), οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην περιφέρεια με στόχο σταδιακά να υπάρχει απινιδωτής σε κάθε δημόσιο κτίριο. Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί ετήσια εκπαίδευση για τη χρήση απινιδωτών, ενώ ήδη προγραμματίζονται και προγράμματα ΚΑΡΠΑ για ενήλικες και παιδιά («Kids Save Lives»). Επίσης, θα τοποθετηθούν μέσω της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τρεις απινιδωτές σε σχολεία της Αιγιάλειας.

Επιπλέον, μέσα στον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί και συναυλία της Μπέσσυ Νάσση σε ίδρυμα της περιοχής προς τιμήν των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην κοινωνική μέριμνα, την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας αλλά και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας.
