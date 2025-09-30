Μεγάλη απώλεια, «έσβησε» η κυτταρολόγος Ιωάννα (Βάνα) Δαγδελένη-Φλογερά

Δυστυχώς στα 65 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η κυτταρολόγος Ιωάννα (Βάνα) Δαγδελένη-Φλογερά, ύστερα από γενναία μάχη με ασθένεια.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 17.00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μιντιλογλίου.

Η οικογένεια της παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις στην Κιβωτό της Αγάπης.

