Μεγάλη απώλεια, «έσβησε» η κυτταρολόγος Ιωάννα (Βάνα) Δαγδελένη-Φλογερά
Η οικογένεια της παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις στην Κιβωτό της Αγάπης
Δυστυχώς στα 65 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η κυτταρολόγος Ιωάννα (Βάνα) Δαγδελένη-Φλογερά, ύστερα από γενναία μάχη με ασθένεια.
«Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα»! Χαμός στο Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου ΒΙΝΤΕΟ
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 17.00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μιντιλογλίου.
Η οικογένεια της παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις στην Κιβωτό της Αγάπης.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News