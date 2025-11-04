Εκδήλωση στην Πάτρα για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Μια εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της Πάτρας, με πρωτοβουλία του Συντονισμού Συλλογικοτήτων και Οργανώσεων Πάτρας για την Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό Λαό.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν μέλη της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας, εκπρόσωποι της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, καθώς και συνδικαλιστές από την Ιταλία, που θα μεταφέρουν το κλίμα των απεργιακών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

Μοχάμεντ Αμπουάσαμπε, Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος

Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος της ελληνικής αποστολής του GSF

Βλαχόπουλος Κυριάκος, μέλος της ελληνικής αποστολής του GSF

Παντελής Λούβρος, μέλος της ελληνικής αποστολής του GSF

Giuseppe D’Alesio, συνδικαλιστής SI.COBAS Napoli

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι κοινωνίες ανά τον κόσμο εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό, με στόχο την ανάδειξη της ανάγκης για ειρήνη, δικαιοσύνη και τερματισμό της βίας.

Το κάλεσμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, νέους και φοιτητές, με στόχο τη διεύρυνση του κινήματος αλληλεγγύης και της δημόσιας συζήτησης γύρω από το Παλαιστινιακό ζήτημα.

