Εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στην Πάτρα για τη μοναξιά

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Βυζαντινόν

26 Νοέ. 2025 14:01
Pelop News

Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών Παναθηναϊκή – Παράρτημα Πάτρας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Αντιμέτωποι με τη Μοναξιά. Αγαπώ τον εαυτό μου!»

Χαιρετισμοί:

  • Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος
  • Πρόεδρος Παναθηναϊκής Πάτρας, Λέτα Βέργη
  • Πρόεδρος Λέσχης Lions Πάτρας, Δρ.Λαυρέντης Βασιλειάδης

Συντονισμός – Παρουσίαση:

Ελένη Βασιλοπούλου, Δημοσιογράφος

Τοποθετήσεις:

  • Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Επισκέπτης Καθηγητής Ψυχιατρικής στα πανεπιστήμια Technical University of Munich and Trinity College Dublin, τοποθέτηση: «Φροντίδα της υγείας του εγκεφάλου»
  • Μανώλης Σουρής, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Προϊστάμενος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία & στην Ψυχική Υγεία Παιδιών-Εφήβων, τοποθέτηση: «Συναισθηματική μοναξιά:Κατανόηση και αντιμετώπιση”
  • Δρ.Μαρία Ζαφειροπούλου, Γεροντολόγος – Νομικός, Ιδρύτρια Co2gether, Βιωματικό Παιχνίδι «Πως αντιμετωπίζουμε την μοναξιά»

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αφορά γυναίκες και άντρες.
Θα συζητηθεί το φλέγον θέμα της μοναξιάς στην κοινωνία μας και ιδίως στους μεγάλους ανθρώπους.

Προσκεκλημένος φορέας: Λέσχη Lions Πάτρας

Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πληροφορίες 6932242521

