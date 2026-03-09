Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη – «Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση»

Έκκληση για βοήθεια έκανε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιώργος Θεοδωράκης, γιος του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

Ο 66χρονος, το μικρότερο από τα δύο παιδιά του Μίκη Θεοδωράκη, δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στο οποίο ανέφερε ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και αισθάνεται πως είναι μόνος.

«Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος, δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Το μήνυμα προκάλεσε έντονη ανησυχία σε φίλους και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Θεοδωράκης διέγραψε την αρχική του ανάρτηση και δημοσίευσε νέα, με την οποία ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του και του συμπαραστάθηκαν, ακόμη και από απόσταση, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

