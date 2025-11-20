Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Άντζελα Κολλυροπούλου στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Η σημαντική δυναμική της υποψηφιότητας του Αντώνη Κουνάβη για την ανανέωση της θητείας του στην προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας είναι αδιαμφισβήτητη. Τις προηγούμενες ημέρες ενισχύθηκε η δυναμική με την Άντζελα Κολλυροπούλου να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιό του Αντώνη Κουνάβη, δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή της.

Στη δήλωσή της, η κ. Κολλυροπούλου εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν να είναι υποψήφια σε αυτή την εκλογική διαδικασία, τονίζοντας ότι η απόφασή της δεν έχει να κάνει με τίτλους, αλλά με τη διάθεση να συμβάλει σε μια προσπάθεια που –όπως λέει– έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά.

«Όταν βλέπεις ότι κάτι λειτουργεί, ότι μια ομάδα δουλεύει σωστά και παράγει ουσιαστικό έργο, δεν μένεις απ’ έξω — μπαίνεις μέσα και βοηθάς να πάει ακόμη παρακάτω», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως τα τελευταία χρόνια η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο έργο: άνοιγμα στην κοινωνία με στοχευμένες δράσεις, σοβαρή οργάνωση χωρίς εσωστρέφεια, ενίσχυση της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στο νομό και σταθερή συνεργασία με θεσμούς και παραγωγικές δυνάμεις.

Η κ. Κολλυροπούλου αποδίδει αυτή τη θετική πορεία στο σχέδιο, τη συνέπεια και τη σκληρή δουλειά όσων συμμετείχαν. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει τον Αντώνη Κουνάβη, με τον οποίο –όπως αναφέρει– επιλέγει να συμπορευτεί γιατί «ξέρει να ενώνει, να επιμένει και να κρατά την οργάνωση καθαρή, ανοιχτή και αποτελεσματική».

Παράλληλα, εξηγεί τι θέλει να προσφέρει με την υποψηφιότητά της: δουλειά και όχι λόγια, διάθεση συνεργασίας, ενδυνάμωση της γυναικείας εκπροσώπησης στα κοινά, φρέσκια ματιά και πραγματικό ενδιαφέρον για βελτιώσεις στη λειτουργία της οργάνωσης.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, ζητά τη στήριξη των μελών της ΝΔ στην Αχαΐα, ώστε –όπως αναφέρει– «να συνεχίσουμε μια πορεία που έχει ήδη αποδείξει ότι αποδίδει» και να παραμείνει η ΔΕΕΠ «δυνατή, οργανωμένη και παρούσα», χτίζοντας μια οργάνωση που «δεν φοβάται να δουλέψει και δεν σταματά να εξελίσσεται».

