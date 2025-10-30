Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαρία Νικολοπούλου με τον Αντώνη Κουνάβη

Η Μαρία Νικολοπούλου τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφια για το Δ. της Οργάνωσης.

Ιδιοκτήτρια φωτοβολταϊκών πάρκων, η Μαρία Νικολοπούλου έχει διατελέσει επί 15 χρόνια υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλη τεχνική εταιρεία πανελλαδικής εμβέλειας.

Σήμερα, είναι ειδική σύμβουλος του δημάρχου Δυτικής Αχαϊας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, για τον σχεδιασμό κα την εποπτεία της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης, ενώ ήταν υποψήφια επιμελητηριακή σύμβουλος με την παράταξη «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής».

Σε δήλωσή της, αιτιολογώντας τη στήριξή της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, η Μαρία Νικολοπούλου δηλώνει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, γιατί πιστεύω σε έναν άνθρωπο με αποδεδειγμένη συνέπεια, ήθος και αγάπη για την παράταξή μας.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι ξέρει να ενώνει, να ακούει και να δουλεύει συλλογικά, με στόχο μια πιο δυναμική και εξωστρεφή Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα.

Η παρουσία του χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, πολιτικό πολιτισμό και ουσιαστική προσφορά στα κοινά.

Είμαι βέβαιη ότι με τον Αντώνη Κουνάβη στο τιμόνι της ΔΕΕΠ Αχαΐας, η παράταξή μας θα συνεχίσει να προχωρά με ενότητα, σχέδιο και όραμα για το μέλλον».

