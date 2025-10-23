Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Αργύρης Βαγενάς με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νοτίου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, Αργύρης Βαγενάς, συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαϊας, θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα για την κομματική θέση που κατέχει.

Ηλεκτρολόγος – μηχανικός, ο Αργύρης Βαγενάς έχει διδακτορικό στη διοίκηση επιχειρήσεων με ειδικότητα την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, ενώ υπηρετεί πιστά, επί δεκαετίες, την παράταξη. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στα φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ του ΤΕΙ Πάτρας.

Σε σχετική δήλωσή του, με την οποία αιτιολογεί γιατί στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαϊας, ο Αργύρης Βαγενάς αναφέρει τα ακόλουθα:

«Στηρίζω με θέρμη τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, γιατί εκπροσωπεί αυτό που έχει σήμερα ανάγκη η παράταξή μας: ενότητα, ανανέωση και αποτελεσματικότητα.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει με συνέπεια και αγώνα ότι βάζει πάνω απ’ όλα τη Νέα Δημοκρατία και την πατρίδα, με καθαρό λόγο, εργατικότητα και ανιδιοτελή προσφορά.

Είναι άνθρωπος που ακούει, συνθέτει και ενώνει. Με όραμα για μια ΔΕΕΠ ανοιχτή σε όλους, κοντά στην κοινωνία και στις ανάγκες των πολιτών.

Σε μια εποχή που χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και πίστη στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Κουνάβης είναι η εγγύηση ότι η ΔΕΕΠ θα συνεχίσει να προχωρά με δυναμισμό, ήθος και προοπτική».

