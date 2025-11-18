Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη.

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, και ως ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας.

Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, και ως ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας.

Υπηρετώντας πιστά τις αξίες και τα ιδανικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος έχει διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ Αχαϊας και πρόεδρος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Ως ενεργό μέλος της μεγάλης φιλελεύθερης οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, με την υποψηφιότητά μου στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Αντώνης Κουνάβης, όπως έχει ήδη αποδείξει με το έργο του, διαθέτει όραμα, εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, συνεργατικό πνεύμα και προσήλωση στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας.
Η Αχαΐα χρειάζεται μια ΔΕΕΠ δυναμική, εξωστρεφή και κοντά στους πολίτες και είμαι απολύτως βέβαιος πως ο Αντώνης Κουνάβης μπορεί να εγγυηθεί ακριβώς αυτό: μια Νέα Δημοκρατία ενωμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική σε κάθε γωνιά του νομού μας.
Επομένως, με πίστη στις αρχές της παράταξης και με στόχο την πρόοδο του τόπου μας, στηρίζω ξεκάθαρα τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας».

Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη.
