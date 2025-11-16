Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιάννης Σαρτζής στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Φοιτητής της Νομικής, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την απόκτηση του πτυχίου του, ο Γιάννης Σαρτζής είναι ένας νέος άνθρωπος με έντονη συμμετοχή στα κοινά και σημαντική κοινωνική παρουσία.

16 Νοέ. 2025 18:43
Pelop News

Ο Γιάννης Σαρτζής συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ο Γιάννης Σαρτζής υπηρετεί με προσήλωση τα ιδανικά και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σε δήλωσή του για τη στήριξή του στον Αντώνη Κουνάβη αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με συνέπεια, ήθος και αποδεδειγμένη προσφορά στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινωνία της Αχαΐας. Όπως απέδειξε με το έργο του, ξέρει να ακούει, να συνεργάζεται και να εμπνέει με το παράδειγμά του.

Σε μια εποχή που η παράταξή μας χρειάζεται ενότητα, ανανέωση και αποφασιστικότητα, ο Αντώνης Κουνάβης είναι η πιο καθαρή επιλογή για να συνεχίσουμε να προχωρούμε μπροστά, με πίστη στις αξίες της παράταξης μας και με αγάπη για τον τόπο μας.

Μόνο με τον Αντώνη Κουνάβη η ΔΕΕΠ Αχαΐας θα εξακολουθήσει να είναι σημείο αναφοράς, ανοιχτή, δραστήρια και ουσιαστικά κοντά στους πολίτες.

Γι’ αυτό ακριβώς τον στηρίζω με την καρδιά μου».

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
