Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Κωνσταντέλος στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη

Γιος του αείμνηστου χειρουργού Αριστοτέλη Κωνσταντέλου, που ήταν ένα από τα 25 ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαϊα, ο Γιώργος Κωνσταντέλος έχει να επιδείξει μια μακροχρόνια κομματική διαδρομή.

Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Κωνσταντέλος στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη
09 Οκτ. 2025 18:37
Pelop News

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Κωνσταντέλος, ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, με πολυετή και συνεπή παρουσία στα κομματικά δρώμενα, στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας τάσσεται ανεπιφύλακτα στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη,

Γιος του αείμνηστου χειρουργού Αριστοτέλη Κωνσταντέλου, που ήταν ένα από τα 25 ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαϊα, ο Γιώργος Κωνσταντέλος έχει να επιδείξει μια μακροχρόνια κομματική διαδρομή. Διακρίνεται για το ήθος του και την ακλόνητη πίστη του στην παράταξη, ενώ τώρα θέτει υποψηφιότητα με τον Αντώνη Κουνάβη για το Δ.Σ. της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας. Σε σχετική δήλωση του αναφέρει τα εξής:

«Ανήκω στη γενιά των Νεοδημοκρατών που αγωνίστηκε στην πρώτη γραμμή, ανιδιοτελώς, σε δύσκολες εποχές και υπό αντίξοες συνθήκες για τα ιδανικά και τις αξίες της παράταξης μας, που δεν καταδέχθηκε να τις εξαγοράσει με κάποια καρέκλα.

Στις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον Αντώνη Κουνάβη, Και τον στηρίζω γιατί είναι ένας άνθρωπος με αποδεδειγμένη εμπειρία, ενωτικό λόγο και καθαρή αγάπη για την παράταξη μας και την πόλη μας.

Ο Αντώνης έχει αποδείξει ότι ξέρει να συνεργάζεται, να ακούει και να ενώνει. Με την παρουσία του έχει κρατήσει ζωντανό το πνεύμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία και έχει δώσει φωνή στα στελέχη και τα μέλη της παράταξης.

Πιστεύω ότι η συνέχιση της πορείας του στην ηγεσία της ΔΕΕΠ αποτελεί εγγύηση για μια ισχυρή, ανοιχτή και σύγχρονη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα. Μαζί, προχωράμε μπροστά με ενότητα, όραμα και πίστη στις αρχές μας».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Τραγωδία, πνίγηκε ο 71χρονος πατέρας, σώθηκε ο 48χρονος γιος
20:07 Μετάδοση του παιχνιδιού Έσπερος Καλλιθέας-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:57 Πανηγύρια από Τραμπ για Γάζα: «Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα ανοικοδομηθεί»
19:45 Γιατί διεκόπη για 5η φορά η δίκη για το θάνατο της Δώρας που πέθανε λίγες μέρες αφού γέννησε το παιδί της
19:43 Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» Πάτραι – Αρης Πατρών
19:31 Πάτρα: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δίκυκλου και ΙΧ αυτοκινήτου!
19:16 Σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ και τραυματισμός αγρότη στο πρόσωπο ΦΩΤΟ
19:11 Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τον Μάριο Ηλιόπουλο
19:00 Αχαΐα: «Σίγουρα χαρτιά», μετριοπαθείς και αναποφάσιστοι – Ποιοι βρίσκονται «με το ένα πόδι» στο κόμμα Τσίπρα
18:55 Η Περιφέρεια στήνει ενιαίο μέτωπο στη μάχη κατά της ευλογιάς – Αναλυτικά στοιχεία για το πλήγμα στη Δυτική Ελλάδα
18:53 Δύο 13χρονοι μαθητές έβγαλαν μαχαίρια στο σχολείο!
18:45 «Η ρεσεψιόν ήταν μέσα στα αίματα, κι εγώ φοβήθηκα» συγκλονιστική μαρτυρία για τη δολοφονία στη Φοινικούντα
18:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Κωνσταντέλος στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη
18:34 Πρόστιμα φωτιά για τους παραβάτες, έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα ΙΧ κάθε εξάμηνο
18:21 Γάζα: Νέα πυρά από το Ισραήλ, 11 νεκροί και 49 τραυματίες!
18:17 Θεσσαλονίκη: Ποινή 12 μήνες φυλάκισης σε εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση σε μαθήτρια!
18:10 Βλαντιμίρ Πούτιν: Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
18:00 Εκπαιδευτικός: Ενα επικίνδυνο επάγγελμα στην Ελλάδα
17:55 Αντετοκούνμπο: «Αν υπήρχε τρόπος να μπορώ να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, πιθανότατα θα έλεγα την Εθνική»!
17:44 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το 53% της Λωρίδας της Γάζας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ