Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ούτε στην Αθήνα δεν έγιναν τόσες εγγραφές

Με ολοκληρωμένη την εγγραφή και επανεγγραφή μελών της ΝΔ σε όλη τη χώρα προκύπτει ότι αν ο πρόεδρος του κόμματος εκλεγόταν από όλα τα μέλη του, η Αχαΐα θα καθόριζε την εκλογή!

Στατιστικά, με τις εγγραφές και επανεγγραφές, έγινε κάτι το απροσδόκητο και «εξωπραγματικό». Η κεντρική διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε ότι συνολικά σε όλη τη χώρα τα μέλη της ΝΔ που έχουν δικαίωμα ψήφου ανέρχονται σε 120.000.

ΑΧΑΪΑ: ΤΟ 15%

Το «εξωπραγματικό» του πράγματος είναι ότι η Αχαΐα συνεισέφερε στη διαδικασία των εγγραφών και επανεγγραφών 18.000 μέλη, δηλαδή το 15% της επικράτειας. Ούτε η Αθήνα τόσες εγγραφές! Ο νομός, όμως με βάση την απογραφή του 2021 έχει πληθυσμό 305.979 κατοίκους, που αποτελούν το 3,42% του πληθυσμού της χώρας. Προκύπτει, συνεπώς, στατιστικά ότι η Αχαΐα έδωσε σχεδόν 5 φορές περισσότερα μέλη από κάθε άλλη ΔΕΕΠ της χώρας.

Και σε άλλες νομαρχιακές της ΝΔ υπάρχουν δύο και τρεις διεκδικητές της προεδρίας, αλλά δεν παρατηρήθηκε «ράλι» εγγραφών, όπως στην Αχαΐα, όπου με βάση το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ πρωτοστάτησε στις επανεγγραφές και εγγραφές το επιτελείο του νυν και υποψήφιου προέδρου Αντώνη Κουνάβη, ο οποίος θεωρείται το φαβορί της κυριακάτικης εσωκομματικής κάλπης.

5.000 ΝΕΟΙ

Ενα άλλο εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο είναι από τα 18.000 επανεγγραφέντα μέλη, τα 5.000 υπέβαλαν αίτηση για πρώτη φόρα. Πρόκειται, κυρίως, για μέλη που μπήκαν στην κομματική κολυμβήθρα, προερχόμενα από τη νεολαία, γεγονός που ερμηνεύεται ως συμβολή στην ανανέωση της φιλελεύθερης παράταξης.

«ΛΙΡΑ ΕΚΑΤΟ»

Το ανωτέρω στοιχείο επισημάνθηκε από τον… πρώτο νεολαίο και ένα από τα παλιότερα σήμερα μέλη της ΝΔ Αχαΐας. Από τον αντιπρόεδρο της ΔΕΕΠ Κώστα Ρηγόπουλο, που έγινε μέλος το 1974 και έκτοτε διατελούσε επί 6 χρόνια πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ενώ έχει συμμετάσχει σε 7 νομαρχιακές εκτροπές και προσβλέπει σε όγδοη συμμετοχή, στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.

Εχει βρεθεί δεκάδες φορές πάνω από την κομματική κάλπη και την ξέρει σαν… κάλπικη δεκάρα. «Λίρα εκατό», λοιπόν, η πρόβλεψή του ότι θα επιβραβευθεί το έργο της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

