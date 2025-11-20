Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ούτε στην Αθήνα δεν έγιναν τόσες εγγραφές

Στατιστικά, με τις εγγραφές και επανεγγραφές, έγινε κάτι το απροσδόκητο και «εξωπραγματικό». Η κεντρική διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε ότι συνολικά σε όλη τη χώρα τα μέλη της ΝΔ που έχουν δικαίωμα ψήφου ανέρχονται σε 120.000. Τα 18.000 μέλη είναι από την Αχαΐα.

Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ούτε στην Αθήνα δεν έγιναν τόσες εγγραφές
20 Νοέ. 2025 14:30
Pelop News

Με ολοκληρωμένη την εγγραφή και επανεγγραφή μελών της ΝΔ σε όλη τη χώρα προκύπτει ότι αν ο πρόεδρος του κόμματος εκλεγόταν από όλα τα μέλη του, η Αχαΐα θα καθόριζε την εκλογή!

Στατιστικά, με τις εγγραφές και επανεγγραφές, έγινε κάτι το απροσδόκητο και «εξωπραγματικό». Η κεντρική διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε ότι συνολικά σε όλη τη χώρα τα μέλη της ΝΔ που έχουν δικαίωμα ψήφου ανέρχονται σε 120.000.

ΑΧΑΪΑ: ΤΟ 15%

Το «εξωπραγματικό» του πράγματος είναι ότι η Αχαΐα συνεισέφερε στη διαδικασία των εγγραφών και επανεγγραφών 18.000 μέλη, δηλαδή το 15% της επικράτειας. Ούτε η Αθήνα τόσες εγγραφές! Ο νομός, όμως με βάση την απογραφή του 2021 έχει πληθυσμό 305.979 κατοίκους, που αποτελούν το 3,42% του πληθυσμού της χώρας. Προκύπτει, συνεπώς, στατιστικά ότι η Αχαΐα έδωσε σχεδόν 5 φορές περισσότερα μέλη από κάθε άλλη ΔΕΕΠ της χώρας.

Και σε άλλες νομαρχιακές της ΝΔ υπάρχουν δύο και τρεις διεκδικητές της προεδρίας, αλλά δεν παρατηρήθηκε «ράλι» εγγραφών, όπως στην Αχαΐα, όπου με βάση το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ πρωτοστάτησε στις επανεγγραφές και εγγραφές το επιτελείο του νυν και υποψήφιου προέδρου Αντώνη Κουνάβη, ο οποίος θεωρείται το φαβορί της κυριακάτικης εσωκομματικής κάλπης.

5.000 ΝΕΟΙ

Ενα άλλο εξίσου εντυπωσιακό στοιχείο είναι από τα 18.000 επανεγγραφέντα μέλη, τα 5.000 υπέβαλαν αίτηση για πρώτη φόρα. Πρόκειται, κυρίως, για μέλη που μπήκαν στην κομματική κολυμβήθρα, προερχόμενα από τη νεολαία, γεγονός που ερμηνεύεται ως συμβολή στην ανανέωση της φιλελεύθερης παράταξης.

«ΛΙΡΑ ΕΚΑΤΟ»

Το ανωτέρω στοιχείο επισημάνθηκε από τον… πρώτο νεολαίο και ένα από τα παλιότερα σήμερα μέλη της ΝΔ Αχαΐας. Από τον αντιπρόεδρο της ΔΕΕΠ Κώστα Ρηγόπουλο, που έγινε μέλος το 1974 και έκτοτε διατελούσε επί 6 χρόνια πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ενώ έχει συμμετάσχει σε 7 νομαρχιακές εκτροπές και προσβλέπει σε όγδοη συμμετοχή, στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.

Εχει βρεθεί δεκάδες φορές πάνω από την κομματική κάλπη και την ξέρει σαν… κάλπικη δεκάρα. «Λίρα εκατό», λοιπόν, η πρόβλεψή του ότι θα επιβραβευθεί το έργο της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:04 Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:00 Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα
17:00 Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»
16:53 Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»
16:46 Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
16:38 Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο
16:30 Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Η μελέτη της Data Consultants για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
16:28 Ορειβατικά παπούτσια – Μπορούν Αυτά τα Παπούτσια να Είναι Πρακτικά και Μοδάτα σε Urban Σύνολα;
16:23 Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί
16:16 Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»
16:07 Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους
16:00 Πάτρα: Είδος προς εξαφάνιση τα περίπτερα, τι λένε στην «Π» οι επαγγελματίες
15:59 ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
15:52 Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό
15:45 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας
15:33 Πάτρα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
15:27 108 Ταινίες, 70 Δημιουργοί, 16 Πόλεις: Ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
15:26 Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στον τουρισμό τον Σεπτέμβριο, θετικά πρόσημα σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις
15:07 Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ