Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ρεκόρ και κομματικό «θαύμα»

Σε εποχές που οι κομματικοί στρατοί έχουν παραδώσει τα όπλα, θα είχε περάσει τις πύλες του ανεξήγητου η νομαρχιακή οργάνωση της ΝΔ αν δεν μας είχε προϊδεάσει για το γεγονός ότι εξαιρείται από τον κανόνα της άπνοιας που παρατηρείται στα δρώμενα όλων των κομμάτων.

Ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 23ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη νέας ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, πριν ένα μήνα τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη της οργάνωσης δεν ξεπερνούσαν τα 300… Σε αυτό το βραχύ χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μια κινητικότητα, που όμοιά της δεν έχει παρουσιαστεί στα κομματικά χρονικά της χώρας και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία των επανεγγραφών και νέων εγγραφών, τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής, τα μέλη της ΔΕΕΠ με δικαίωμα ψήφου έφτασαν τα 17.950!

ΑΥΞΗΣΗ 58%!

Για να καταδειχθεί το μέγεθος αυτής της «εκστρατείας» ενόψει των εσωκομματικών εκλογών, αξίζει να επισημανθεί ότι το 2021 τα μέλη της ΔΕΕΠ ανήρχοντο σε 10.328 και ήταν διπλάσια από μέλη των άλλων τοπικών οργανώσεων της χώρας. Τότε κιόλας που ήταν ούριος ο άνεμος στα πανιά της κυβερνώσας παράταξης.

Φέτος, με βάση την παρατεταμένη δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ, φαινομενικά οι οιωνοί ήταν σε βάρος της προσπάθειας να προσεγγιστεί καν ο αριθμός των εγγραφών και επανεγγραφών του 2021. Κι όμως, η τοπική οργάνωση της ΔΕΕΠ με απίστευτη οργανωτική και επικοινωνιακή αρτιότητα κατάφερε κάτι που φάνταζε απλησίαστος στόχος. Πρωτοστάτησε στην εγγραφή και επανεγγραφή 18.000 μελών, ήτοι αύξησης της τάξης του 58%!

ΚΟΥΝΑΒΗΣ: 12.000

Ο νυν και υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ απέδωσε την εν λόγω εντυπωσιακή επίδοση στη βούληση του απλού νεοδημοκράτη να επιβραβεύσει το τετραετές έργο της απερχόμενης διοίκησης του οργάνου:

«Νιώθω συγκίνηση και ύψιστη υποχρέωση να ευχαριστήσω τις χιλιάδες των απλών και αγνών νεοδημοκρατών για την ανταπόκρισή τους. Εκλαμβάνω την αναμενόμενη συμμετοχή τους στις κάλπες της 23ης Νοεμβρίου ως επιβράβευση των προσπαθειών που κατέβαλε ποικιλλοτρόπως η ΔΕΕΠ προκειμένου να βρεθεί κοντά στην κοινωνία, προωθώντας κάθε δίκαιο αίτημα στην κεντρική εξουσία. Θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν η οργάνωση της πρώτης γραμμής, τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα. Ο κόσμος της ΝΔ έχει αλάθητο αισθητήριο και ξέρει να ανταμείβει. Το λέω αυτό διότι, τόσο οι δικές μου, όσο και οι προσπάθειες των συνεργατών μου καρποφόρησαν σε τεράστιο βαθμό, καθώς με τη δική μας προτροπή και παρότρυνση κατέστησαν ενεργά και ταμειακώς εντάξει 12.000 μέλη, που αναμένεται να προσέλθουν και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την προσεχή Κυριακή».

Με βάση τα λεγόμενα του Αντ. Κουνάβη, που συνδυάζονται με τα στοιχεία τα οποία η κεντρική διοίκηση της Πειραιώς διαθέτει, θεωρείται βέβαιο ότι την Κυριακή ίσως και να είναι διπλάσιος ο αριθμός των μελών που θα ψηφίσουν στην Αχαΐα, έναντι της εσωκομματικής κάλπης του 2021 (Τότε είχαν ψηφίσει 6.200 μέλη).

Εν τέλει, έτσι όπως είναι διαμορφωμένοι οι συσχετισμοί, ο Αντ. Κουνάβης προβάλλεται ως φαβορί για την επανεκλογή του, αν λάβουμε υπόψη μας ότι από το σύνολο των 17.950 μελών, τα 12.000 ενεγράφησαν μετά από αγώνα του ίδιου και του επιτελείου, τα 1.200 αυτοβούλως και 4.750 από τον αντίπαλο πόλο…

